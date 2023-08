Boeing verlengt kleinste versie van 777X

Boeing heeft besloten de 777-8 langer te maken. Behalve de verlenging neemt de actieradius van het toestel ook toe.

De verlenging heeft waarschijnlijk te maken met de vrachtvariant van de 777X. Toen Boeing de 777-8F zestien maanden geleden aankondigde, viel het op dat de lengte van de vrachtversie niet overeen kwam met die van de 777-9 of de 777-8. Het vrachtvliegtuig zou volgens de oorspronkelijke plannen ruim een meter langer zijn dan de kleinste versie van de 777X. Zo kon de fabrikant het aantal palletposities in het toestel optimaliseren.

Door de verlenging is de 777-8 nu net zo lang als de vrachtvariant en kan die in plaats van 384 in totaal 395 passagiers vervoeren. Verder krijgt het toestel twintig kilometer meer bereik, waardoor het 16,190 kilometer ver kan vliegen. Het is overigens nog niet duidelijk wanneer Boeing de kleine 777X op de markt brengt. De ontwikkeling ervan staat namelijk al een lange tijd op pauze.

Bestellingen

Het loopt ook niet storm met bestellingen voor de 777-8. Emirates besloot zijn order zelfs aan te passen waardoor het aantal bestelde toestellen lager ligt dan voorheen. De golfmaatschappij wil nu nog maar 19 machines van dit type. Behalve Emirates zijn alleen Qatar Airways en Etihad Airways geïnteresseerd in de 777-8. Zij bestelden respectievelijk 24 en 8 exemplaren van het type, waarmee het totale aantal bestelde toestellen op 51 staat. Het is afwachten of Boeing ooit genoeg bestellingen binnenhaalt om de ontwikkelingskosten te kunnen dekken.