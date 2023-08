Nieuw mankement Aeroflot dient zich aan

Het gebrek aan reserveonderdelen blijft een probleem voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Machines van Aeroflot vliegen daardoor nu met gedeactiveerde remmen.

Het Telegram-kanaal Aviatorshina publiceerde een screenshot dat Aeroflot-piloten hiervan in kennis stelt. De luchtvaartmaatschappij waarschuwt dat landingen ‘gevaarlijk kunnen zijn’. Het gaat om negen vliegtuigen waarbij dit mankement zich nu voordoet: vijf Boeing 777’s, twee Airbus A321’s, één A320 en één A330. ..:: Translation ::..



Aeroflot planes will fly with their brakes off



This is because the carrier started having problems with replacing brakes in foreign airliners due to sanctions. Therefore Aeroflot is allowing them to be deactivated altogether.



1/2 https://t.co/yKxYe6MxwF— Int'l 🇺🇦 #Навальный в президенты #Pres.Navalny (@MichailKirkov) August 4, 2023

Runway excursion

Tijdens natte omstandigheden kan het gevaar de Aeroflot-vliegtuigen de kop op steken met een mogelijke kans op een runway excursion. In dat geval hebben piloten vrijwel geen controle meer over het vliegtuig en schiet het van de baan. Dat kan zowel tijdens touch down gebeuren, als aan het einde van de landingsbaan. In het verleden kwam het regelmatig voor dat een vliegtuig door natte omstandigheden van de baan gleed. In Brazilië overkwam het een Embraer E195 van Azul Linhas Aéreas, terwijl een 737-400 van West Atlantic na het einde van de landingsbaan van Montpellier (Frankrijk) in een meer terechtkwam.

Opstapeling

Het is niet het eerste probleem voor Aeroflot. Sinds de westerse sancties als reactie op de oorlog in Oekraïne, mogen Airbus en Boeing geen reserveonderdelen meer naar Rusland sturen. Eerder ontbraken bij een 777 van Aeroflot fairingpanelen. De vliegveiligheid kwam hierdoor echter niet in gevaar. Hoewel de maatschappij worstelt met het verkrijgen van nieuwe onderdelen, blijkt zij die toch vaak te kunnen verkrijgen via bedrijven onder meer in China en de Verenigde Arabische Emiraten.