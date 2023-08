Twee KLM-vluchten om dezelfde reden omgeleid

KLM vliegt niet langer meer door het luchtruim van Niger. Twee vluchten ondervonden daardoor reeds de gevolgen.

Eind vorige maand vond in het land een staatsgreep plaats. Mohamed Bazoum, de president van het land, werd vastgezet en de gemoederen liepen hoog op. De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) stelde de coupplegers een ultimatum om de democratie in het land te herstellen. Indien daaraan geen gehoor werd gegeven, werd gedreigd de staatsgreep ‘met geweld terug te draaien’. Een interventie van West-Afrikaanse landen om de orde te herstellen ligt op de loer. Eerder werd Niger al getroffen door zware economische sancties die de voedselprijzen lieten stijgen.

De KL592 was een van de vluchten die hinder van de sluiting van het luchtruim ondervond © Flightradar24.com

Sluiting luchtruim

Vlak na de staatsgreep werd het luchtruim van Niger gesloten. Vervolgens werd het weer geopend. De militaire junta liet gisteren echter weten het ruim weer te sluiten. Twee KLM-vluchten werden daar de dupe van. Het betrof afgelopen zondag de KL592 vanuit Johannesburg en de KL535 vanuit Kigali (via Entebbe). Beide waren op weg naar Schiphol. Die eerste week uit naar Barcelona, terwijl de andere een ongeplande landing in Athene maakte. ‘Er moest getankt worden, omdat het luchtruim van Niger maandagnacht is gesloten. Daardoor moesten we omvliegen’, zegt een woordvoerder van KLM bij De Telegraaf. Beide vliegtuigen vlogen vervolgens alsnog naar Amsterdam. The closure of Niger’s airspace adds to the difficulties faced by airlines flying between Europe and southern Africa, adding 1000 kilometers and more than an hour of flight time to some routes. https://t.co/94jR5FMOTQ pic.twitter.com/leYfWzgMJ4— Flightradar24 (@flightradar24) August 7, 2023

Omvliegen op routes

Als gevolg van de sluiting moeten luchtvaartmaatschappijen die operaties uitvoeren tussen Europese en Afrikaanse steden aanzienlijk omvliegen. Behalve over Niger kunnen zij volgens Flightradar24 uit veiligheidsoverwegingen ook niet over Libië en Soedan vliegen. KLM krijgt daar onder meer op bestemmingen zoals Johannesburg en Kaapstad mee te maken. ‘De herschikking van de routes leidt gemiddeld van een kwartier tot twintig minuten langer omvliegen’, aldus de woordvoerder.