Vrouw koopt alle pinda’s tijdens vlucht door allergie

Een Britse vrouw vroeg het cabinepersoneel op een Eurowings-vlucht geen noten te verkopen. Later besloot ze alle pakjes pinda’s zelf te kopen.

De Britse passagier reisde van Düsseldorf naar London Heathrow. Voorafgaand aan de vlucht vroeg de vrouw de bemanning geen pinda’s tijdens de vlucht te verhandelen. Het personeel gaf aan dat dat niet mogelijk was. De passagier die lijdt aan een notenallergie, zei al snel dat ze dan alle pakjes pinda’s wilde kopen. ‘De stewardessen keken me aan alsof ik gek was en zeiden: ‘Maar het zijn er zo veel, we moeten ze allemaal tellen.’ Ik zei: ‘Tel ze alsjeblieft en ik zal ze allemaal betalen’. Ik heb geen andere keus’, zo legde ze later uit aan de Britse krant The Mirror.

Alle 48 pakjes kostten de vrouw in totaal 168 euro. ‘Eurowings zou zich moeten schamen voor hoe ze met deze situatie zijn omgegaan en hoe ze mij me lieten voelen’, voegde ze eraan toe. Volgens Eurowings werd de vrouw daarentegen niet behandeld zoals ze stelt. ‘Onze purser bood haar een alternatieve oplossing aan om alle passagiers die om haar heen zaten te informeren over haar allergie. Ze stemde hier aanvankelijk mee in, maar besloot later alle pakjes aan boord op te kopen’, aldus een woordvoerder van de airline.

Advies

Eurowings geeft aan dat ze nooit kunnen garanderen dat een vliegtuig vrij is van allergenen. Dit komt ook doordat passagiers hun eigen snacks mee aan boord mogen nemen. De maatschappij adviseert passagiers met allergieën dan ook voor de zekerheid altijd de benodigde medicatie in hun handbagage mee te nemen.

Verbannen

Om reizigers met een allergie te beschermen kozen Qantas, Southwest, Lufthansa, British Airways en easyJet al eerder om pinda’s in de ban te doen. EasyJet ging zelfs nog een stapje verder. Niet alleen werden pinda’s aan boord niet meer verkocht, passagiers werden ook gevraagd geen producten met noten erin te eten tijdens de vlucht. De maatschappijen geven net als Eurowings wel aan dat zij geen volledig ‘nootvrije’ omgeving kunnen bieden wegens kruisbesmetting.