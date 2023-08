A319neo verliest bijna helft van alle orders

Spirit Airlines besloot zijn bestelling voor de A319neo om te zetten in een ander vliegtuig. De kleinste neo-variant verliest daardoor een zeer groot deel van het resterende aantal orders.

Spirit Airlines deelde vorige week zijn financiële prestaties voor het tweede kwartaal van 2023. Daarin onthulde de Amerikaanse budgetmaatschappij dat het ‘alle 31 oorspronkelijk bestelde A319neo-vliegtuigen omzet in A321neo-vliegtuigen’. De beslissing van de airline zorgt ervoor dat Airbus veertig procent van de resterende bestellingen voor de A319neo verliest. Daarmee staat het totaal aantal bestelde exemplaren op 61 waarvan er inmiddels veertien zijn afgeleverd. Slechts negen hiervan gingen naar airlines. De andere vijf zijn gebouwd als ACJ319neo, de zakenvariant van de machine.

De verkoop van de A319neo stagneerde toen Airbus de C-series, nu A220, van Bombardier overkocht. Sindsdien sleept de fabrikant nauwelijks orders binnen voor de A319neo. Er is niets mis met het toestel, maar airlines kiezen toch vaker voor de A220-300, met name omdat die een betere passagierservaring heeft. Zo zijn de stoelen breder en de ramen groter. Ook wordt de 3-2-stoelindeling in de cabine zeer gewaardeerd door reizigers. Luchtvaartmaatschappijen zoals airBaltic zijn bovendien zeer tevreden over het toestel, dat erg licht is waardoor het veel brandstof bespaart ten opzichte van oudere en soortgelijke vliegtuigen. De A319neo is daarentegen veel zwaarder, maar kan evenveel passagiers meenemen en vliegt slechts achthonderd kilometer verder dan de A220.

Capaciteit

Tot slot is er momenteel een sterke behoefte aan grotere vliegtuigen. Door de groeiende vraag naar vliegreizen bereiken luchthavens sneller hun maximale capaciteit. Een vliegveld kan dan geen extra vluchten meer ontvangen. Door grotere vliegtuigen in te zetten op bestaande vluchten kunnen airlines meer passagiers vervoeren en een hogere omzet behalen.

A318

Tot nu toe lijkt de toekomst niet heel rooskleurig voor de A319neo. Het lijkt daarmee erg op de verkoop van de A318. De ‘babybus’ is inmiddels een vrij zeldzaam vliegtuig. In totaal ontving Airbus maar tachtig orders voor die machine. Van dit type zijn er nog maar 24 operationeel. Momenteel is Air France met vier actieve toestellen de grootste gebruiker van de babybus. Het Roemeense Tarom vliegt nog met twee van deze toestellen. De overige worden gebruikt als privéjets.