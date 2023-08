Lof voor KLM E195-E2-piloten: ‘Snelheid is belangrijk’

Alexander Luijten, burgemeester van de gemeente Heemskerk, heeft KLM-piloten Joost en Rolf een hart onder de riem gestoken.

De twee vliegers vlogen 17 juli met een Embraer E195-E2 van KLM CItyhopper, registratie PH-NXF, vanuit Porto naar Schiphol. Het toestel landde die middag op de Polderbaan. Via Zeeland, een deel van Zuid-Holland en de Noordzee, draaide de machine uiteindelijk boven Wijk aan Zee om voor de nadering. Op dat moment constateerden de KLM-piloten een ‘zwartgeblakerd’ en ‘desolaat’ gebied. ‘Er woedt een brandje (in de duinen, red.) en er staat nog niemand bij. We wilden het even doorgeven’, vertelde de KLM-piloot op de ATC aan de luchtverkeersleiding.

Burgemeester prijst piloten

Onmiddellijk werd actie ondernomen. De brandweer en politie kwamen ter plekke. Die tweede schakelde zelfs een politiehelikopter in om te assisteren. De brandweer schaalde al snel op naar ‘grote brand’. Drie uur na de melding van de KLM-vliegers was de brand onder controle, al werd die de uren daarna nog wel in de gaten gehouden. PWN-boswachter Egbert van Diepen prees de vliegers omdat zij direct alarm sloegen. Volgens hem werd daardoor ‘veel erger’ voorkomen. Datzelfde zegt Luijten. De burgemeester geeft aan dat het duingebied ‘heel kwetsbaar’ is, vooral in tijden van droogte. ‘We zijn ontzettend blij met de alertheid van de piloten! Dankzij hun actie was de brandweer/politie snel op de plek van de brand. Snelheid is heel belangrijk bij bestrijding van natuurbranden. Voor ons zijn zij échte helden’, zegt Luijten in een LinkedIn-bericht van de Gemeente Heemskerk. Bij het bericht is een foto bijgevoegd waar de KLM-piloten op Schiphol met een bos bloemen in hun handen staan.