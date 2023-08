Nieuwe bedreiging voor vliegveiligheid in Rusland

Volgens de oorspronkelijke planning ontvangt de Russische maatschappij Red Wings vanaf oktober heractiveerde Tupolev-vliegtuigen. De sancties tegen Rusland zorgen er daarentegen voor dat de deadline waarschijnlijk niet wordt gehaald. Er is een tekort aan cruciale onderdelen die de veiligheid moeten garanderen.

De Russische regering betaalde het staatsbedrijf United Aircraft Corporation (UAC) 14,5 miljard roebel, omgerekend zo’n 270 miljoen euro, om de luchtwaardigheid van elf verouderde vliegtuigen te herstellen. Het gaat daarbij om onder andere acht Tupolev Tu-204’s en Tu-214’s die vanaf eind 2023 aan Red Wings worden geleverd. Dit is een van de pogingen van de Russische luchtvaartsector om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige industrie die niet meer afhankelijk is van het westen.

Toch zorgen de ingestelde sancties voor problemen bij de in Rusland gebouwde vliegtuigen. Concreet gaat het om complicaties met de evacuatieglijbanen. Die worden namelijk gemaakt in de Verenigde Staten door Safran Aero Evacuation Systems. Rusland ontvangt door de sancties geen nieuwe exemplaren, maar kan de glijbanen waarover ze beschikken nog wel gebruiken, omdat ze in Rusland zelf worden onderhouden door een bedrijf dat hier in het verleden goedkeuring voor kreeg.

Gastanks

Er is een probleem met een van de belangrijkste componenten van de glijbaan, waardoor de vliegveiligheid in het gedrang komt. De beschikbare gastanks die de glijbanen in geval van nood binnen enkele seconden opblazen, werken vanwege hun leeftijd mogelijk niet meer. Het land heeft ook nog geen alternatieve manier gevonden om aan deze gastanks te komen. De glijbanen en onderdelen zijn namelijk speciaal voor de Tu-204, Tu-214 en Irkut MS-21 ontworpen, waardoor ze vrijwel nergens anders op de wereld te verkrijgen zijn.

Alternatief

UAC-dochter Tupolev zou naar verluidt bezig zijn de Amerikaanse evacuatieglijbanen door Russische te vervangen. De werkzaamheden en testen kunnen pas op zijn vroegst medio 2025 worden afgerond. Ook kunnen de Russische producten niet door de Tu-204 worden gebruikt. Rusland probeert nu de geldigheid van de oude Amerikaanse gasflessen te verlengen tot 2025, wanneer de Russische vervanger klaar moet zijn. Ondanks deze problemen wil UAC in oktober twee Tupolevs aan Red Wings leveren, gevolgd door een derde toestel in februari 2024.