TUI 737 MAX wijkt af van route voor bezorging

Een Boeing 737 MAX 8 van TUI Engeland die een geplande landing op Enfidha-Hammamet International Airport maakte om een onderdeel af te leveren, werd met veel vertraging geconfronteerd.

Het toestel, registratie G-TUMS, landde afgelopen zaterdag met iets minder dan twee uur vertraging op het vliegveld van het Italiaanse Lamezia Terme. De TUI-reizigers die terugvlogen naar Londen Gatwick vertrokken daardoor eveneens met forse vertraging. En als dat nog niet erg genoeg was, moesten zij ook nog eens omvliegen. De machine steeg als bezorgdienst twee uur en een kwartier later op in de richting van Enfidha (Tunesië).

De 737 MAX 8 vloog vanuit Lamezia Terme via Enfidha naar Londen Gatwick © Flightradar24.com

Onderdeel voor 737-800

Daar stond een 737-800 van TUI, registratie G-TAWD, die een ongespecificeerd nieuw onderdeel nodig had. Volgens gegevens van Flightradar24 landde dit toestel afgelopen vrijdagavond vanuit Newcastle in Enfidha en zou het de volgende dag naar Manchester vertrekken. De dagen daarna stond deze 737 echter nog steeds in Enfidha. ‘Het onderdeel was voor het TOM529-vliegtuig, dat voorafgaand aan haar vertrek een technisch probleem had en technische ondersteuning nodig had’, licht een woordvoerder van TUI Engeland toe bij Simple Flying.

Alsnog naar de eindbestemming

Nadat het onderdeel afgeleverd was, vertrok de G-TUMS alsnog naar Londen Gatwick. ‘We willen ons nogmaals verontschuldigen voor het ongemak en klanten bedanken voor hun geduld en begrip. Alle klanten kregen een gratis drankje aan boord en ze hebben allemaal recht op compensatie voor vluchtvertraging EU261’, vervolgt de woordvoerder. Die laatste houdt in dat reizigers aanspraak maken op een vergoeding van 400 euro, omdat zij meer dan drie uur vertraging hebben opgelopen. De machine arriveerde uiteindelijk 18:15 uur lokale tijd in het Verenigd Koninkrijk. Dat was vier uur en een kwartier dan de aanvankelijke aankomsttijd.