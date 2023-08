Twee A380’s keren noodgedwongen terug

Twee Airbus A380-vliegtuigen van British Airways moesten op dezelfde route omdraaien wegens sluiting van het luchtruim van Niger.

Het betrof de vlucht van Londen Heathrow naar Johannesburg en vice versa. De eerste A380, registratie G-XLEK, vertrok 20:00 uur lokale tijd vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK). Wegens de opgelopen spanningen in Niger besloot de militaire junta het luchtruim te sluiten. Dat gebeurde toen de superjumbo het Afrikaanse continent trotseerde. Op dat moment bevond de A380 zich boven Algerije. Daarop werd besloten terug te keren naar Heathrow. Na twee rondjes te hebben gevlogen boven het kanaal tussen het VK en Frankrijk landde de machine op de Engelse luchthaven.

Ter hoogte van Algerije keerde de G-XLEK terug naar Londen Heathrow © Flightradar24.com

Vlucht naar Heathrow

Op de plaats van bestemming vertrok eveneens een A380 van British Airways. De machine, registratie G-XLEI, met vliegnummer BA56, steeg 19:45 uur lokale tijd op in de richting van Heathrow. Het toestel bevond zich op dat moment boven Tsjaad. Om via het westen van Niger om te vliegen was niet mogelijk, omdat het circa 1.500 kilometer aan de route zou toevoegen. De A380 had niet genoeg brandstof aan boord om Heathrow te bereiken. Vandaar dat de piloten besloten terug te keren naar Johannesburg.

De G-XLEI ondervond eveneens de gevolgen van de sluiting van het luchtruim van Niger © Flightradar24.com

Langere reistijden

Een dag later vlogen beide A380’s, weliswaar met een omweg, alsnog naar hun bestemmingen. ‘We hebben onze excuses aangeboden aan de getroffen reizigers voor de verstoring van hun reizen. Onze teams werken er hard aan ze zo snel mogelijk weer op weg te helpen’, aldus een woordvoerder van British Airways bij Paddle Your Own Kanoo. De vliegtijd neemt door de afgesloten luchtruimen toe. KLM liet eerder weten dat die kan oplopen van vijftien tot twintig minuten. De A380 vanuit Heathrow naar Johannesburg deed er uiteindelijk elf uur over, terwijl dat normaal gesproken iets meer dan tien uur is. De superjumbo voerde de vlucht naar het VK eveneens in elf uur uit, net iets langer dan voor de sluiting van het luchtruim.