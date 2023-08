747 komt vast te zitten in gras | Video

Een Boeing 747-400 van Kalitta Air kwam na de landing op de luchthaven van het Chinese Ningbo naast de baan terecht.

Het toestel, registratie N401KZ, vertrok afgelopen zondag 13:25 uur lokale tijd vanuit Anchorage (Alaska). Na een vlucht van iets minder dan tien uur arriveerde de 747 op haar bestemming. De machine kreeg daar echter te maken met een zogeheten runway excursion. De Jumbo gleed van de baan en belandde in het gras, laten videobeelden zien. De precieze oorzaak van het incident is nog niet bekend. De eerste speculaties wijzen op de slechte weersomstandigheden. Er waren aanwijzingen voor regen- en onweersbuien. Tevens hing er een laag wolkendek. Het komt vaker voor dat een toestel door harde regen naast de baan terehtkomt. Zo kreeg halverwege mei dit jaar een Embraer E195 van het Braziliaanse Azul Linhas Aéreas te maken met een runway excursion waarna het toestel in de modder gleed. Kalitta Air 747 veers off the runway while landing at Ningbo Lishe International Airport in China. pic.twitter.com/bwGRZo4EKo— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 7, 2023

Gevolgen voor vliegverkeer

Op videobeelden is te zien dat de 747 vrijwel geen schade opgelopen heeft. Volgens Simple Flying bleven de bemanningsleden ongedeerd. Wel werden er hulpdiensten opgetrommeld. Hoewel het toestel aan het einde van de landingsbaan in het gras terechtkwam, betekende dat niet dat het overige vliegverkeer geen hinder ondervond. De staart en de linkervleugel bevonden zich nog op de baan. Risico’s werden vermeden en de landingsbaan werd enige tijd gesloten. Binnenkomende vluchten van onder meer China Eastern Airlines en Hainan Airlines liepen vertraging op, evenals een aantal uitgaande. Sommige aankomende vluchten werden omgeleid, terwijl enkele van de vertrekkende geannuleerd werden. De 747 stond enkele dagen na het incident nog steeds aan de grond.