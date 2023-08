KLM-piloot uit ongenoegen: ‘Ik stond perplex’

De onrust onder het KLM-personeel neemt toe door de koers die de nieuwe CEO Marjan Rintel vaart.

De voormalige topvrouw van de Nederlandse Spoorwegen (NS) nam vorig jaar juli het stokje over van Pieter Elbers die naar IndiGo in India vertrok. Rintel kwam direct voor een groot aantal uitdagingen te staan. Ze gaf aan die direct te willen aanpakken. De topvrouw doelde daarmee onder meer op de krimp van Schiphol, het herstel uit de coronacrisis en het omgaan met personeelstekorten. Daar voegde zich nog een serie problemen aan toe: het bagagesysteem van Schiphol, storm Poly en de performance-problemen aan de motoren van de Embraer E195-E2-vloot. Een deel van de vloot moest aan de grond blijven staan.

Uitdagingen tackelen

Tot nu toe kon Rintel nog niet al haar woorden waarmaken. Zij gaf voornamelijk aan in te willen zetten op vlootvernieuwing als alternatief voor de krimp. Hoewel meerdere rechtszaken tussen de Staat enerzijds en KLM en andere luchtvaartmaatschappijen anderzijds plaatsvonden, lijkt het erop dat de reductie van het aantal vluchten onvermijdelijk is. Rintel gaf dan ook aan dat KLM haar netwerk niet meer zal kunnen uitbreiden. Tevens voer ze de koers om diversiteit hoger in op de agenda te zetten, maar daar zat niet ieder personeelslid op te wachten. ‘Ik stond perplex, want ik dacht dat het over het KLM-netwerk en de waarde ervan zou gaan. KLM heeft altijd alles op alles gezet, als het moest met nieuwe partners om ons netwerk te beschermen. Het thema lijkt totaal verloren te zijn gegaan in het geweld van innovatie, duurzaamheid en diversiteit’, schrijft Balazs Vajta, piloot bij KLM, in een interne brief aan de directie die in handen is van De Telegraaf.

KLM geeft in een reactie aan gesprekken ‘veelvuldig en op veel verschillende manieren’ te voeren. Op die manier kan de luchtvaartmaatschappij ‘luisteren, input ophalen, prioriteiten vormgeven en zaken toelichten of ophelderen’. KLM zegt dat dit naar aanleiding van de brief een belangrijk punt van aandacht is en blijft.