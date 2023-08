KLM-piloten: ‘Kunnen zo niet langer doorgaan’

KLM-piloten bereiden zich voor op mogelijke acties nu onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Ze streven voorlopig naar oplossingen zonder directe gevolgen voor passagiers.

KLM-piloten onderhandelen al een hele tijd over een verbeterde cao. In september 2022 wezen de vliegers, vertegenwoordigd door de VNV, nog een voorstel van KLM af voor een nieuwe cao met een loonsverhoging van vier procent en een dertiende maand. Dat betekende een terugkeer naar de onderhandeltafel. Tot op heden is er echter nog steeds geen overeenkomst gesloten tussen de partijen, ondanks dat de huidige cao al enkele maanden is afgelopen. Vorige week gingen de vakbonden en directie van KLM uit elkaar zonder enige voortgang met de onderhandelingen.

De piloten vinden onder andere dat zij de afgelopen jaren tijdens de coronacrisis veel hebben ingeleverd, maar daar nog altijd weinig van hebben teruggezien. Zo was het ongenoegen ook groot toen ex-topman Pieter Elbers bij zijn vertrek een ontslagvergoeding ontving van 1,3 miljoen euro. KLM mocht wegens de staatssteun die zij tijdens de coronacrisis ontving geen bonussen uitdelen. Tevens moest het personeel salaris inleveren zodat de luchtvaartmaatschappij enigszins het hoofd boven water kon houden. Dat Elbers alsnog bonussen ontving en het personeel loon zag verdwijnen, schoot in het verkeerde keelgat.

Acties

De afgelopen maanden heerste er dan ook onrust onder de piloten. ‘We zijn onze ondergrens genaderd op gebied van waardering en het arbeidsvoorwaardelijk vlak. We kunnen niet langer doorgaan op deze koers: zonder balans in de werkdruk, afnemende invloed op onze roosters, met eindeloze gevechten op arbeidsvoorwaardelijk gebied en zonder voelbare waardering voor de vlieger’, meldt De Telegraaf. Dat de piloten klaar zijn met de gang van zaken willen ze laten blijken door actie te gaan voeren. In het begin zal het gaan om kleine acties, die geen gevolgen hebben voor reizigers. Mocht dit niet helpen dan zijn de KLM’ers bereid over te gaan op zwaardere acties.