Problemen met motorgondels 737 MAX

Delen van de motorgondels van de 737 MAX, die door Boeing worden gefabriceerd, zijn niet bestand tegen hoge temperaturen en kunnen daardoor afscheuren.

Het probleem heeft te maken met het anti-icing-systeem, dat hete lucht van de motor gebruikt om ijsvorming op cruciale plekken te voorkomen. Als dit systeem langer dan vijf minuten wordt gebruikt in specifieke condities zoals droge lucht en bij bepaalde motorinstellingen, bestaat er volgens de Federal Aviation Administration (FAA) een kans op oververhitting en ernstige schade aan de inlaatkap. Delen van het onderdeel zouden tijdens de vlucht los kunnen scheuren en daarbij een MAX op andere plekken beschadigen.

De FAA adviseert 737 MAX-piloten daarom het gebruik van het anti-icing-systeem in droge lucht te beperken. Volgens de autoriteit is het probleem niet ontdekt tijdens commerciële vluchten, maar tijdens testvluchten in juni. Luchtvaartmaatschappijen hebben twee weken de tijd om de handleidingen van het toestel aan te passen. Boeing benadrukte dat het probleem alleen onder zeer specifieke omstandigheden kan optreden. De fabrikant werkt momenteel aan een permanente oplossing.

Problemen

De 737 MAX kampte in het verleden al met vele andere problemen. Het meest bekend is de fout in het MCAS-systeem, waardoor twee machines kort na elkaar in 2018 en 2019 crashten. Dit leidde ertoe dat alle vliegtuigen van het type aan de grond werden gezet. Recent stopte Boeing nog tijdelijk met de levering van de 737 MAX nadat ze ontdekten dat een leverancier een ‘niet-standaard’-proces volgde bij het installeren van twee fittingen in de romp van bepaalde modellen, waardoor de mogelijkheid ontstond dat de constructie niet voldeed aan de kwaliteitseisen.