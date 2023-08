SAS CRJ-900 wijkt drie keer uit op één dag

Een Bombardier CRJ-900LR van SAS stond dinsdag gepland vier vluchten uit te voeren vanaf de luchthaven van Oslo. Het toestel arriveerde maar één keer op zijn bestemming.

Dinsdag 8 augustus vloog de CRJ-900, registratie EI-FPS, eerst van de luchthaven van Alesund zonder problemen naar Oslo. Vervolgens zou het toestel rond acht uur vanuit Oslo naar Stavanger vertrekken als SK4009. De CRJ vloog het gehele stuk naar Stavanger, maar maakte daar tijdens de eerste en enige nadering een doorstart en vloog terug naar Oslo. Om twaalf uur steeg de EI-FPS opnieuw op van Oslo Gardemoen Airport voor een korte vlucht, SK263, naar Bergen. Net als bij de voorgaande vlucht maakte het toestel in Bergen tijdens de nadering een doorstart en vloog het terug naar Oslo.

Enkele uren later was het opnieuw raak. De machine steeg voor de derde keer op vanaf de luchthaven van Oslo, dit keer als vlucht SK4518 naar Molde Aro Airport. De CRJ daalde tijdens de nadering af tot tweeduizend voet (ongeveer zeshonderd meter), waarna die wederom klom en terugkeerde naar de Noorse hoofdstad. Het lukte de EI-FPS wel zijn laatste vlucht van de dag uit te voeren. Om kwart over tien ‘s avonds steeg het vliegtuig op vanaf Oslo en landde zonder problemen in Alesund.

Onbekende reden

Waarom de CRJ drie keer terugkeerde naar de luchthaven van herkomst is onbekend. Simpleflying meldt dat de weersvoorspelling voor de drie luchthavens niet al te best was. Toch was de EI-FPS telkens het enige toestel dat uitweek. Het blijft daarom de vraag of de weersomstandigheden een grote rol speelden bij de omleidingen. Sinds woensdag voert de CRJ in kwestie alle vluchten weer zoals gepland uit.

Opmerkelijk

Vluchtomleidingen komen regelmatig voor om verschillende redenen. Zo kan een vliegtuig uitwijken als het weer te slecht is om te landen, een passagier medische assistentie nodig heeft, er sprake is van een technisch probleem of een andere veiligheidsreden. Dat een vliegtuig daarentegen drie keer op één dag terugkeert naar de luchthaven van herkomst is opmerkelijk.