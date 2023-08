AirBaltic: einde motortekorten in zicht

Volgens airBaltic lijkt het tekort aan Pratt & Whitney-motoren langzaam af te nemen. Toch houden de verstoringen nog zeker anderhalf jaar aan.

De Letse luchtvaartmaatschappij geeft aan het aantal onverwachte verstoringen in de Pratt & Whitney-motoren te zien afnemen. Daarnaast is ook een aantal andere problemen verholpen door een aanpassing van de olieleidingen, waardoor er weer meer motoren kunnen worden ingezet. De afgelopen maanden was airBaltic genoodzaakt vliegtuigen te leasen om lijndiensten te onderhouden, omdat veel van haar eigen machines door de onderdelentekorten aan de grond stonden.

Martin Gauss, airBaltic-CEO, deelde de volgende voorspelling: ‘We zien de trendlijn van vliegtuigen met ontbrekende motoren nu veranderen. Ervan uitgaande dat het zo blijft, zou ik zeggen dat alle vliegtuigen eind 2024 weer operationeel kunnen zijn omdat we weer over voldoende motoren beschikken’. Ondanks de positieve voorspelling verwacht Gauss dat gebruikers van de motoren de komende achttien maanden nog wel te maken krijgen met enkele verstoringen door het tekort aan onderdelen.

A220

AirBaltic is nog altijd erg tevreden over de A220. De airline is dan ook van plan haar vloot fors uit te breiden. Momenteel beschikt de maatschappij al over ruim veertig A220’s en zijn er in totaal vijftig vliegtuigen van dit type besteld. Het bedrijf heeft de wens om haar vloot nog verder uit te breiden naar honderd toestellen in 2030. Gefocust wordt alleen op de A220-300, de langste versie van het type.