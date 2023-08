Concorde ‘stijgt op’ voor grote renovatie | Video

De Concorde die behoort tot de collectie van het Intrepid Sea, Air & Space Museum, is woensdag naar een andere locatie gebracht. Het toestel wordt volledig gerestaureerd.

Het duurde uren om het supersonische vliegtuig op een ponton te hijsen. Vanaf het museum begon de vaart van ongeveer twee uur naar de Brooklyn Navy Yard. Op die locatie, ten zuidoosten van Lower Manhatten, wordt de Concorde ondergebracht in een tent, waar het toestel volledig wordt gerestaureerd. Het vliegtuig, registratie G-BOAD, wordt de komende maanden onder andere opnieuw geverfd en volledig geïnspecteerd op corrosie. Naar verwachting duurt het restauratieproces drie maanden waarna de machine weer op de pier bij het museum zal verschijnen.

Het vertrek van de Concorde bij het museum trok veel bekijks. ‘Ik herinner me de eerste Concorde-vlucht nog. Ik vind het fantastisch. Ik vind het gewoon een ongelooflijk stukje geschiedenis’, aldus een toeschouwer. Volgens andere mensen die nooit de kans kregen om een vlucht met het vliegtuig te maken, was dit waarschijnlijk op de vlucht na de beste ervaring.

Vluchtervaring