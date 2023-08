KLM krimpt netwerk Midden-Oosten verder in

KLM haalt de golfstaten Koeweit en Bahrein uit haar netwerk.

De luchtvaartmaatschappij combineerde de route. Vanuit Amsterdam vloog de KL445 naar Koeweit om vervolgens door te vliegen naar Bahrein. Vervolgens keerde de KL446 terug naar Koeweit waarna de route naar Nederland voortgezet werd. Op de twee bestemmingen zette KLM een Airbus A330 in. Diverse factoren liggen ten grondslag aan dit besluit. De verstoringen in de toeleveringsketens zorgen ervoor dat de komst van nieuwe Boeing 787-toestellen langer op zich laat wachten. Daarnaast zijn nog niet alle piloten opgeleid om achter de stuurknuppel van de Dreamliner plaats te nemen. ‘Het is een commerciële afweging. De markt is na corona nog niet voldoende hersteld en daarom is ervoor gekozen niet meer op deze bestemmingen te vliegen. We boeken passagiers zoveel mogelijk om en als dit niet mogelijk is, krijgen zij hun geld terug’, licht een KLM-woordvoerder toe bij De Telegraaf.

Met het wegvallen van Bahrein en Koeweit vliegt de luchtvaartmaatschappij alleen nog op Dubai. Tevens wordt vanuit Schiphol uitsluitend door Etihad Airways op Abu Dhabi gevlogen. KLM is daarin een partnermaatschappij.