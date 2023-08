Passagier boos: ‘Dit was de reactie van TUI Engeland’

De 28-jarige Chelsea Williams heeft geen goed woord over voor het personeel van TUI Engeland op een vlucht vanuit Manchester naar Spanje.

Toen het TUI-vliegtuig opgestegen was, deed het voorval zich voor. Williams, die samen met haar man, hun baby en twee jaar oude peuter aan boord stapte, gaf de jongste borstvoeding. Een bemanningslid attendeerde haar erop dat dit niet toegestaan was. Volgens de richtlijnen van de Centers for Disease Control and Prevention wordt dat echter aangemoedigd. Tijdens take-off kan borstvoeding ervoor zorgen dat baby’s minder last krijgen van oorpijn. ‘Ik had onderzoek gedaan om ervoor te zorgen dat de vlucht zo soepel mogelijk verliep met de kleintjes. Voordat ik ging, had ik gezien dat je neusspray voor de baby moet gebruiken en moet voeden voor het opstijgen en landen om de druk op de oren te verminderen’, zegt ze bij Yorkshire Live.

Voorzorgsmaatregelen

Om andere TUI-passagiers zo weinig mogelijk tot last te zijn, had Williams stoelen achter in het vliegtuig geboekt. Op die manier zat het gezin dicht bij de plek waar baby’s verschoond kunnen worden. Daarnaast stapten ze als laatste aan boord. ‘Dus we hebben er alles aan gedaan om georganiseerd te zijn en de ervaring zo aangenaam mogelijk te maken’, vervolgt Williams. Daarnaast hield ze zich aan alle voorschriften die om de hoek komen kijken als met een baby gereisd wordt. Toen de vrouw borstvoeding gaf, zei een crewlid dat dat niet toegestaan was. Ze stopte er onmiddellijk mee waarna de baby begon te huilen wegens de pijn. ‘Mijn beide kinderen huilden, ik stond op het punt om ook in huilen uit te barsten. Het zweet brak me uit, ik had het gevoel dat iedereen naar me staarde omdat de baby schreeuwde. Ik was echt gestrest’, vervolgt ze.

Borstvoeding geven toegestaan

Na de vlucht nam ze contact op de klantenservice van TUI. Die gaf aan dat borstvoeding geven toegestaan is. ‘Er zijn geen officiële beperkingen, maar we zouden het niet aanbevelen omdat het andere mensen ongemakkelijk zou kunnen maken’, reageerde de luchtvaartmaatschappij volgens Williams. Ze uitte dan ook haar frustratie op Facebook. ‘Om het nog erger te maken was dit de reactie van TUI.

Volledige discriminatie en enorm teleurstellend’, sluit ze haar bericht af. Daarbij een screenshot van het gesprek met de klantenservice.