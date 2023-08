Schiphol: ‘Idealiter toewerken naar 50/50-verdeling’

De werkdruk voor vrouwelijke beveiligers op Schiphol neemt toe. Vakbond CNV geeft een noodkreet af.

In de afgelopen jaren kampte Schiphol met een tekort bij de security. De wachtrijen waren lang en sommige reizigers misten hun vlucht. De sfeer bij de douane werd grimmiger. De luchthaven probeerde meer werknemers te werven. Het Schiphol-akkoord, waarin onder meer loonsverhogingen en (zomer)toeslagen opgenomen werden, zorgde er juni vorig jaar voor dat de rijen een stuk korter zijn dan voorheen. De waardering voor hen werd daarmee uitgesproken. Toch zijn nog niet alle problemen opgelost. Vrouwelijke Schiphol-beveiligers zijn de hoge werkdruk meer dan zat. Het CNV steunt de petitie die zij onlangs zijn gestart. https://t.co/4TwBKet79P#Schiphol #beveiliging #werkdruk #petitie— CNV Vakmensen (@cnvvakmensen) August 8, 2023

Oplossing vrouwelijke beveiligers

Vrouwen blijken bij de beveiliging op Schiphol ‘op hun tandvlees te lopen’. De werkdruk wordt voor hen als te hoog ervaren. Tevens mogen zij alleen vrouwelijke reizigers fouilleren. Eerder besteedde CNV ook al aandacht aan deze groep. Onder meer werd toentertijd gedoeld op voldoende mogelijkheden om verlof op te nemen, ‘fatsoenlijk’ pauze te kunnen houden en betere roosters te realiseren. Sindsdien is de situatie volgens Erik Maas, onderhandelaar van CNV, verslechterd. Daarom startten de vrouwelijke beveiligers van G4S Aviation Security een petitie. Daarin zeggen zij ‘het zat te zijn hele dagen te fouilleren, niet naar het toilet te kunnen wanneer zij dat willen en onder moeilijke omstandigheden hun werk te moeten doen’. Maas schrijft als suggestie aparte lanes voor vrouwelijke passagiers te realiseren en meer rekening te houden met de diensten die zij aanvragen.

Schiphol laat weten te streven naar een eerlijke man-vrouw-verdeling. Daarin is in een campagne al op ingezet. ‘Idealiter werken we toe naar een 50/50-verdeling, dus uiteraard blijven we nieuwe collega’s werven’, reageert de luchthaven bij WNL.