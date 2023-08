Boeing 737 beschadigd na botsing met Hercules | Foto’s

Een Boeing 737-700 van Westjet taxiede afgelopen week op Comox Airport in Canada naar de startbaan. Onderweg kwam het toestel in aanvaring met een CC-130H Hercules van de Canadese luchtmacht.

De 737, registratie C-FWSI, stond gepland van Comox Airport, 137 kilometer ten westen van Vancouver, naar de luchthaven van Edmonton te vliegen. Tijdens het taxiën naar de startbaan hoorden passagiers een harde knal. Inzittenden aan de rechterkant van het vliegtuig zagen direct wat er plaatsvond. De vleugel van de 737 raakte de staartsectie van een geparkeerde CC-130 Hercules, registratie 130337. De winglet van de Boeing scheurde daarbij af en viel op de grond. De vlucht werd vervolgens geannuleerd.

‘Alle passagiers en bemanningsleden konden veilig van boord gaan en werden per bus teruggebracht naar de terminal. Er zijn geen gewonden gevallen’, aldus Erin Neely, directeur van Comox Airport, tegen een lokale krant. De beschadigde Hercules staat tijdelijk gebaseerd op het vliegveld dat net als Vliegbasis Eindhoven, een civiele medegebruiker heeft. Het Canadese toestel vervult de search and rescue rol die eigenlijk is weggelegd voor de nieuwe CC-295 Kingfisher. Die vliegtuigen zijn al wel geleverd, maar worden pas vanaf 2025 of 2026 operationeel ingezet. Crazy huh! Happy we all got off safely as this could have been much worse. At least we can be one of the rare few who can say we’ve survived a plane crash! pic.twitter.com/3XRNl43Dtv— Andre Gagne (@EarthToAndre) August 9, 2023

Botsingen

Botsingen tussen vliegtuigen op de grond komen vaker voor. Zo kwamen onlangs in juli een Boeing 747-400F van Challenge Airlines en een 757-200F van FedEx op de luchthaven van Tel Aviv-Ben Gurion Airport met elkaar in botsing. Een pushbacktruck duwde de 747 naar achteren waarna die in aanraking kwam met de nabij geparkeerde 757. De truck kwam vast te zitten onder de Jumbo. De 747 liep schade op aan het neuswiel en de romp. Het richtingsroer van de 757 raakte eveneens beschadigd.