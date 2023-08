Vierde Oekraïense airline klaar voor herstart

Air Ocean bereidt zich voor op een herstart in eigen land. De Oekraïense luchtvaartmaatschappij overweegt ook het verhuren van vliegtuigen in het buitenland.

In november 2021 startte Air Ocean met het uitvoeren van commerciële vluchten met twee Antonov An-148’s. De airline legde haar activiteiten daarentegen in januari 2022 weer stil als gevolg van vertragingen bij de levering van nieuwe vliegtuigen. Vyacheslav Geriga, Air Ocean-CEO, geeft aan dat het bedrijf nu klaar is haar operaties te hervatten. De twee An-148’s waarover de maatschappij voor de oorlog beschikte komen opnieuw in dienst.

Air Ocean is van plan vluchten uit te voeren vanaf Uzhhorod International Airport, in het westen van Oekraïne, zodra het gebied weer veilig is. De luchthaven ligt vlakbij de Slowaakse grens en valt onder het NAVO-luchtruim. Velen beschouwen het vliegveld daarom nu al als veilig. Mocht het toch lang duren eer de luchthaven weer opengaat, dan heeft Air Ocean een alternatief klaarliggen. Geriga zegt dat zijn airline in dat geval wetlease-vluchten gaat aanbieden in het buitenland, iets wat de Oekraïense maatschappij SkyUp ook al doet.

Andere maatschappijen

Air Ocean is de vierde Oekraïense airline die klaar is voor een herstart. Behalve SkyUp hervatte vrachtmaatschappij Supernova Airlines haar activiteiten in mei in het buitenland. Skyline Express Airline, voorheen Azur Air Ukraine, hanteert dezelfde strategie en voert vluchten uit vanaf Warschau en Katowice naar plaatsen in Turkije en Noord-Afrika.