Cabin crew geschokt na vondst bagagevak A320

Nadat een Airbus A320 van Air New Zealand geland was in Auckland (Nieuw-Zeeland) vond het cabinepersoneel tot hun verbazing een shotgun shell in een van de bagagevakken.

Het toestel vertrok vanuit Christchurch, een stad halverwege het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland. Eenmaal aangekomen in Auckland, trof het cabinepersoneel het voorwerp aan. De Aviation Security Service (Avsec), de eenheid binnen de Civil Aviation Authority of New Zealand die zorgt voor de beveiliging, kwam direct ter plaatse bij de A320. Speurhonden werden het toestel ingestuurd om op zoek te gaan naar nog meer voorwerpen. Dat leverde echter niets op.

Beveiliging

De grote vraag blijft hoe het wapen in de A320 terecht heeft kunnen komen. Reizigers moeten in Nieuw-Zeeland in het bezit zijn van een wapenvergunning en toestemming aan luchtvaartmaatschappijen vragen om met wapentuig te mogen reizen. Voor binnenlandse reizen moeten passagiers altijd de security passeren. Ze moeten hun jassen uittrekken en hun zakken leegmaken om vervolgens door de X-ray te lopen. In het afgelopen jaar heeft de Avsec al 3.658 keer soortgelijke voorwerpen onderschept. Ook in andere landen worden die eruit gevist.

Onopgemerkt

Karen Urwin, Operations Manager bij Avsec, denkt dat het meest waarschijnlijke scenario is dat de shotgun shell in de jaszak van een jager heeft gezeten en er in het bagagevak van de A320 uit is gevallen. Omdat het voorwerp dusdanig klein van aard was, zou die hoogstwaarschijnlijk de X-ray zonder problemen hebben kunnen passeren. Indien het groter was geweest, verwacht Urwin dat het wel bij de beveiliging zou zijn onderschept. ‘Onze werknemers zijn erg gespecialiseerd in het beoordelen van de beelden en het identificeren van verboden items. Als een item wordt gemist en we kunnen identificeren wanneer en door wie het is gemist, krijgt diegene aanvullende training’, licht de Operations Manager toe bij Simple Flying. Het motief achter het smokkelen is nog niet bekend, maar als het beveiligingspersoneel vermoedt dat de poging het voorwerp meesmokkelen de A320 opzettelijk is gebeurd, kan de zaak doorverwezen worden naar de politie.