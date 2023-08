LEGO brengt speciale Concorde-set uit

Binnenkort kunnen Concorde-fans het toestel zelf nabouwen. LEGO brengt in samenwerking met Airbus een speciale set uit van het supersonische vliegtuig.

LEGO zet de nieuwe bouwset, itemnummer 10318, op 4 september op de markt. De set is onderdeel van de Icon-serie en is speciaal voor volwassenen ontworpen. De Concorde bestaat uit 2083 onderdelen en het duurt ongeveer vijf tot zes uur om het toestel in elkaar te zetten. Het model is afgebouwd 105 centimeter lang, 43 centimeter breed en vijftien centimeter hoog. De LEGO-replica draagt het kleurenschema dat de Concorde tijdens de eerste vlucht in 1969 droeg.

LEGO heeft veel details in het model verwerkt. Zo kan de replica de neuskegel kantelen, het landingsgestel inklappen en beschikken de vleugels over beweegbare kleppen. Verder is een deel van het interieur aanwezig in de cabine. De Concorde kan worden gepresenteerd in de start- of landingspositie of op een standaard. Een elegant plaatje op de voet van de standaard toont enkele belangrijke gegevens over het echte toestel. De set kost ongeveer tweehonderd euro.

© LEGO

© LEGO



© LEGO

Opstijgen

De Concorde was de afgelopen dagen al eerder in het nieuws. Behalve de komst van de LEGO-set vond er een andere opmerkelijke gebeurtenis plaats in New York. Het toestel dat behoort tot de collectie van het Intrepid Sea, Air & Space Museum, is woensdag naar een andere locatie gebracht, waar het volledig wordt gerestaureerd. Veel toeschouwers zagen hoe de machine voor het eerst in jaren weer ‘opsteeg‘.