Rapport wijst miscommunicatie na start 777 uit

Het rapport over een Boeing 777-200 van United Airlines die na take-off honderden meters daalde, is gepubliceerd door de National Transportation Safety Board (NTSB).

Het toestel, registratie N212UA, steeg 18 december vorig jaar in slechte weersomstandigheden op vanuit Maui Airport (Hawaii) op weg naar San Francisco. De 777 klom naar een hoogte van 670 meter waarna die plotseling begon te dalen. Het vliegtuig viel daarbij bijna 2.600 meter per minuut en bevond zich uiteindelijk nog maar slechts 236 meter boven zee. Uiteindelijk slaagden de piloten erin het toestel weer te laten stijgen. Zonder verdere problemen landde de machine op de plaats van bestemming. As part of its reporting on the steep dive by United Airlines flight UA1722 after departure from Kahului last December, @theaircurrent analyzed data from Flightradar24. Review and download the data at https://t.co/Ao9YDwt5AL pic.twitter.com/a09oqteYEL— Flightradar24 (@flightradar24) February 12, 2023

Verkeerd begrepen

Het incident met de 777 werd direct kenbaar bij United Airlines. De desbetreffende vliegers dienden na de landing in San Francisco een veiligheidsrapport in. Vervolgens woonden alle piloten naar aanleiding van dit incident een aanvullende opleiding bij. Daarnaast deed de luchtvaartmaatschappij samen met de Federal Aviation Administration (FAA) en pilotenvakbond Alpa onderzoek. Uiteindelijk bleek het te gaan om een ‘miscommunicatie’ tussen de gezagvoerder en de copiloot. Het betrof een misverstand over het instellen van de kleppen tijdens take-off. Wegens de slechte weersomstandigheden vroeg de captain aan de andere vlieger de kleppen op vijf te zetten. De copiloot verstond echter vijftien met als gevolg een plotselinge scherpe daling na vertrek.

Vergelijkbaar incident

Een vergelijkbaar incident deed zich een maand eerder eveneens voor bij een 787 van Qatar Airways na take-off vanuit Doha. De copiloot zou tijdens de start geen gebruik hebben gemaakt van de automatische piloot en omdat het donker was, verloor de vlieger zijn situational awareness. De gezagvoerder kon de fout herstellen.