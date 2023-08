Turkish Airlines stelt order uit door motorproblemen

Motorfabrikanten kampen nog altijd met productievertragingen en problemen met hun producten. Dit heeft ertoe geleid dat Turkish Airlines haar recordbestelling van maar liefst zeshonderd vliegtuigen uitstelt.

Motorproblemen hebben momenteel veel invloed op de activiteiten van veel airlines. Gebruikers van de 787, A320neo-familie, A220 en Embraer E2 kregen er vooral mee te maken. Door de grote vraag naar de motoren hebben de fabrikanten ervan veel moeite om de producten te leveren. Hierdoor ontstaan er al snel problemen tijdens de productie of is de kwaliteit van de componenten vaak onvoldoende. Volgens de CEO van airBaltic lijken de problemen af te zwakken. Toch durft Turkish Airlines het nog niet aan de recordbestelling te plaatsen.

Turkish Airlines heeft door de complicaties meer tijd nodig om de details voor de bestelling uit te werken: ‘We kijken momenteel goed naar welke motortypes we gaan selecteren voor de vliegtuigen die we willen bestellen. Daarbij beslissen we ook over het soort onderhoudscontract dat we moeten afsluiten. Dat is de reden waarom we de bestelling nog altijd niet hebben aangekondigd’, aldus Mehmet Faith Korkmaz, hoofd van de investeringsafdeling van de maatschappij.

Vlootuitbreiding

Turkish Airlines maakte eerder al bekend haar vloot flink te willen uitbreiden. De geplande bestelling bestaat uit ongeveer vierhonderd narrowbody- en tweehonderd widebody-vliegtuigen. Volgens Ahmet Bolat, CEO van de maatschappij, omvat de bestelling vliegtuigen van de Airbus A320neo-familie, A350’s, Boeing 737 MAX’en, 787’s en 777-9’s. De airline beschikte begin dit jaar over 394 vliegtuigen. De vloot moet groeien tot vijfhonderd toestellen in 2025 en zeshonderd in 2028.