Air Belgium vliegt Boeing 747-8F naar woestijn

Air Belgium vliegt momenteel met twee Boeing 747-8F’s. Een derde toestel stond al maanden in Brussel en is nu naar de Verenigde Staten gevlogen.

In het voorjaar van 2022 nam Air Belgium twee Boeing 747-8F’s in ontvangst. De airline zet de jumbo’s met registraties OE-LFC en OE-LFD daarentegen niet zelf in. De maatschappij voert vluchten uit voor de Hongyuan Group, een Chinese logistieke gigant die aandeelhouder is van de Belgische airline. Afgelopen januari voegde het bedrijf een derde 747-8F, OE-LFI, toe aan haar vloot die sindsdien maar twee keer heeft gevlogen.

Toen het toestel vorige week naar Pinal Airpark in de Verenigde Staten vloog zorgde dat voor veel vraagtekens. Op het vliegveld, dat in Arizona ligt, worden vaak vliegtuigen gesloopt of opgeslagen voor een lange tijd. Veel mensen dachten dan ook dat de Boeing alweer werd uitgefaseerd. Een woordvoerster van Air Belgium ontkent de geruchten en geeft aan dat het juist om een onderhoudsbeurt gaat.

D-check

Het toestel is in de VS voor een zogenaamde D-check, een zeer grote onderhoudsbeurt. Het vliegtuig wordt dan bijna volledig gestript en gereviseerd. Een dergelijke operatie kan tot acht weken duren, aldus de woordvoerster. Ze voegde daaraan toe dat ‘het vliegtuig weer in gebruik wordt genomen zodra het terug is van deze check’. Om deze reden is het vliegtuig ook nog niet officieel onderdeel van de Air Belgium-vloot. De inbedrijfstelling gebeurt pas na de D-check.