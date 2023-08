‘Angstaanjagende’ daling American Airlines ERJ-145

Een Embraer ERJ-145 daalde in tien minuten circa zes kilometer nadat zich een mogelijk probleem met de luchtdruk voordeed.

Het toestel, registratie N922AE, steeg vorige week donderdag 15:25 uur lokale tijd op vanuit Charlotte Douglas International Airport op weg naar Gainesville. Toen het zich halverwege de staat Georgia bevond, besloten de piloten in korte tijd te dalen. Op dat moment was de ERJ-145 iets meer dan 350 kilometer verwijderd van haar eindbestemming. ‘Tijdens de vlucht ontving de bemanning een indicatie van een mogelijk drukprobleem en daalde zij onmiddellijk en veilig af naar een lagere hoogte’, aldus een woordvoerder van American Airlines bij FOX35.

Na een mogelijk probleem met de luchtdruk daalde de E145 zes kilometer in tien minuten © Flightradar24.com

Abrupte daling

Dat de ERJ-145 plotseling een scherpe daling inzette, bleef bij de passagiers eveneens niet onopgemerkt. Ter hoogte van Warner Robins, een stad te midden van Georgia, vloog de machine volgens gegevens van Flightradar24 op een hoogte van ongeveer negen kilometer. Binnen tien minuten bevond de machine zich op een hoogte van omgerekend drie kilometer. Daarmee werd de route richting Gainesville een kwartier voortgezet totdat de definitieve daling begon.

Brandlucht en luiden knallen

Harrison Hove, een van de inzittenden, deelde zijn ‘angstaanjagende’ ervaring op X, voorheen bekend als Twitter. ‘Ik heb veel gevlogen. Dit was angstaanjagend. Een pluim voor ons geweldige cabinepersoneel en de piloten op American Airlines vlucht 5916. De foto’s kunnen de brandlucht en de luide knallen niet vastleggen. Goed om aan de grond te staan’, schreef hij. Bij het bericht voegde Harrison enkele foto’s toe, waaronder één met een zuurstofmasker. Uiteindelijk arriveerde de ERJ-145 veilig op de luchthaven van Gainesville. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. I’ve flown a lot. This was scary. Kudos to our amazing flight crew- cabin staff and pilots on @AmericanAir 5916. The photos cannot capture the burning smell, loud bang or ear pops. Good to be on the ground. #AA5916 #CLT #GNV pic.twitter.com/P8pPrvOQDQ— Harrison Hove (@HarrisonHove) August 10, 2023

Het komt vaker voor dat toestellen een scherpe daling inzetten. Een Boeing 737-800 van Ryanair deed er acht minuten over om tien kilometer te dalen, terwijl een Airbus A320 van easyJet tien minuten nodig had om acht kilometer lager te vliegen.