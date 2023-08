Jongeren opgejut in A320, één gewonde

Zes Israëlische jongeren zijn voor hun vertrek vanuit Larnaca (Cyprus) van boord gehaald van een Airbus A320 van Tus Airways.

Het toestel, registratie 5B-DDP, stond op het punt te vertrekken naar Tel Aviv. Toen het weggeduwd werd van de gate, deden de moeilijkheden zich voor. De zes tieners stelden zich onhandelbaar op tegenover het cabinepersoneel en hun medereizigers. Ze joelden, lachten en zouden elkaar hebben opgejut. Een vol blikje frisdrank werd naar een vrouwelijke passagier gegooid. Als gevolg daarvan liep zij lichte verwondingen op. Daarnaast beledigden de jongeren het cabinepersoneel, verschillende scheldwoorden werden naar hun hoofd geslingerd.

A320 keert terug naar gate

De A320-piloten werden op de hoogte gebracht van het voorval. Daarop besloten zij terug te keren naar de gate. ‘Zulk geweld kunnen we niet tolereren. De veiligheid van onze passagiers is onze eerste prioriteit. In het meest zeldzame geval, en dat geldt zowel in de terminal als aan boord, hanteert Tus Airways een nultolerantiebeleid. Indien nodig wordt aan de storende passagiers gevraagd de luchthaven of het vliegtuig te verlaten’, reageert Tus Airways in een verklaring aan Simple Flying. Bij de gate wachtte de politie de A320 op. De tieners werden van boord gehaald. Toen zij het vliegtuig verlieten, maakten ze het cabinepersoneel uit voor ‘snitches’ en weigerden ze te kalmeren.

Reizigers meegenomen door politie

Uiteindelijk zouden de jongeren aan de beveiliging hun excuses hebben aangeboden, maar dat mocht niet baten. Ze werden in hechtenis genomen. Toch kwamen ze al snel weer op vrije voet onder de voorwaarde dat ze met een andere vlucht naar Tel Aviv zouden vliegen. Als gevolg van het incident vertrok de A320 vijftig minuten later dan gepland.

Het is niet de eerste keer dat passagiers zich vlak voor take-off opstandig opstellen. Zo had een maand eerder een Thai Smile-reiziger zijn bagage op de luchthaven van Chiang Mai laten liggen waarna hij eiste dat het toestel zou terugkeren naar de gate. Onder begeleiding stapte de persoon met zijn medereizigers uit. Of hij ooit zijn eigendommen heeft teruggezien, is niet bekend.