MiG-23 crasht tijdens vliegshow | Video

Een ex-Russische MiG-23UB Flogger nam zondag deel aan de vliegshow Thunder over Michigan in de Verenigde Staten. Tijdens de demo crashte het toestel naast een appartementencomplex.

‘De piloot en backseater konden het toestel met behulp van hun schietstoel verlaten’, aldus Wayne County Airport Authority. ‘Hoewel het er niet naar uitzag dat ze serieuze verwondingen hadden opgelopen, zijn de inzittenden uit voorzorg naar een nabij gelegen ziekenhuis vervoerd.’ Kort nadat de piloot en zijn passagier uit de MiG werden geworpen crashte het bovenop geparkeerde auto’s naast een appartementencomplex. Niemand op de grond raakte gewond.

De crash is door veel toeschouwers vastgelegd. De vliegshow op Willow Run Airport, ten westen van Detroit, werd direct stilgelegd. De Federal Aviation Administration (FAA) en National Transport Safety Board (NTSB) zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash. De MiG was enkele weken geleden nog te zien op een van de grootste vliegshows ter wereld. Tijdens De EEA AirVenture in Oshkosh raakte de machine tijdens een demo beschadigd toen die een deel van de canopy verloor. Video captures moment pilot and passenger eject from a MiG-23UB before it crashes at Michigan airshow. pic.twitter.com/UJ2KDd7koF— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 14, 2023

België

Een MiG-23 haalde in 1989 de krantenkoppen toen het ruim negenhonderd kilometer zonder piloot aflegde. Het toestel steeg 4 juli op vanaf vliegbasis Bagicz in Polen. De piloot verliet de straaljager kort na de take-off vanwege een motorstoring. Het toestel bleef daarentegen doorvliegen. De onbemande MiG werd boven West-Duitsland door Amerikaanse F-15’s, destijds gestationeerd op vliegbasis Soesterberg, onderschept.

De F-15-piloten waren logischerwijs verrast toen ze zagen dat er geen piloot in het Russische vliegtuig zat. Het plan was om de machine boven een veilige locatie (de Noordzee) neer te schieten, maar zover kwam het niet. De ‘Flogger’ had boven België al zijn brandstof verbruikt en stortte neer op een huis in Bellegem. Een 18-jarige jongeman kwam hierbij om het leven.