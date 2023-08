Russische bommenwerper nadert Nederlands luchtruim

Maandagochtend stegen twee Nederlandse F-16’s van de Quick Reaction Alert (QRA) van vliegbasis Volkel op om een Russische bommenwerper te onderscheppen. Het toestel naderde het luchtruim van de Benelux.

Toen de Nederlandse straaljagers rond half acht opgestegen bleek dat Deense F-16’s het Russische toestel al hadden onderschept en terug naar het noorden begeleidden. Uit voorzorg bewaakt de Nederlandse QRA voorlopig het Benelux-luchtruim, zo meldt de Koninklijke Luchtmacht. Om wat voor een bommenwerper het ging is niet bekend.

Nederlandse straaljagers onderschepten in het verleden vaker Russische vliegtuigen. In februari stonden er tijdelijk acht F-35’s van de luchtmacht gestationeerd op vliegbasis Malbork in het noorden van Polen. Vier machines werden vanaf die basis ingezet voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. Twee weken na de aankomst in Polen werden twee F-35’s ingezet om drie Russische vliegtuigen, een IL-20M Coot-A-turboprop die begeleid werd door twee SU-27-gevechtsvliegtuigen, te onderscheppen.

Quick Reaction Alert

De bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg wordt om beurten verzorgd door Nederland en België. Voor de verdediging van het Nederlandse luchtruim staan twee F-16’s met bemanning 24 uur per dag, 7 dagen per week, paraat op vliegbasis Volkel. Dit wordt ook wel de Quick Reaction Alert (QRA) genoemd. Gevechtsleiders van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) bewaken permanent het Nederlandse luchtruim en sturen deze F-16’s van de QRA aan. Zij controleren ook het door de NAVO aangewezen luchtruim boven de Noordzee.

Wanneer een vliegtuig ongepland over Nederland vliegt of er geen communicatie mogelijk is, stijgen de F-16’s van de QRA op om de situatie te controleren. Ze blijven in de buurt totdat het contact is hersteld of totdat het onbekende toestel het Nederlandse luchtruim verlaat. In het uiterste geval kunnen de gevechtspiloten de opdracht krijgen een toestel neer te halen.