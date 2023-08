DHL houdt vertrouwen in elektrische Alice

Ondanks meerdere tegenslagen houdt het logistieke megaconcern DHL vertrouwen in de ontwikkeling van de elektrische Alice. Wel worden de verwachtingen bijgesteld.

De ontwikkeling van het volledig elektrische vrachtvliegtuig Alice van Eviation kent een onstuimige geschiedenis. Begin 2020 brandde het prototype van de Alice nog uit. Eviation herstelde zich echter van deze tegenslag en eind september 2022 vond de eerste vlucht plaats. Sindsdien steeg de Alice echter geen enkele keer meer op. De fabrikant meldt dat dit voorlopig niet nodig is omdat de technologie tijdens de eerste vlucht met succes is getest en er enorme hoeveelheden gegevens zijn verzameld. CEO Greg Davis van Eviation gaf afgelopen februari aan dat de focus nu ligt bij ‘zaken als leveranciersselectie en verdere ontwikkeling van het ontwerp voor de certificeringsversie’.

DHL

Een van de grootste supporters van de Alice is DHL. De multinational, die bij het grote publiek met name bekend is als pakketbezorger, ziet heil in de vrachtversie van het toestel. Het vliegtuig dat wordt aangedreven door twee Magni 650 elektromotoren, is dan ook besteld door DHL Express. Tijdens de bestelling in 2021 van twaalf exemplaren stond de levering van het eerste toestel nog gepland voor 2024. Eerder was het zelfs de ambitie in 2022 voor het eerst commercieel te gaan vliegen met de Alice. DHL Express verwacht nu dat de leverantie van de vliegtuigen aanzienlijke vertraging oploopt. Desondanks blijft het bedrijf trouw aan de Alice. ‘We zijn ons ervan bewust dat de Alice innovatief is en gepaard gaat met certificeringsproblemen en mogelijke vertragingen als er nieuwe problemen worden ontdekt’, meldt een woordvoerster. Toch haakt het bedrijf niet af hoewel het wel de verwachtingen heeft aangepast: ‘We houden vast aan onze bestelling voor twaalf vrachttoestellen, waarvan de eerste levering in 2027 wordt verwacht.’ DHL Express is van plan het elektrisch aangedreven vliegtuig te gebruiken om emissievrije feedernetwerken op te zetten. Het toestel zal door slechts één piloot worden gevlogen en zal 1,2 ton vracht kunnen vervoeren.