Duitse minister opnieuw pech met A340

Annalena Baerbock, Duitse minister van Buitenlandse Zaken, moest deze week een ongeplande landing met het regeringsvliegtuig, een Airbus A340, maken. Het is niet de eerste keer dat het haar overkomt.

Het toestel, registratie 16+01, vertrok afgelopen zondag aan het einde van de middag vanuit Berlijn voor diplomatieke bezoeken aan Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji. Voordat Baerbock naar Oceanië vloog, maakte ze een tussenstop in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) om bij te tanken. Daar landde de machine aan het einde van de avond. Vervolgens stond enkele uren later het restant van de vlucht op het programma. German Foreign Minister Annalena Baerbock 🇩🇪 Left Berlin Aboard –



— SkyScanWorld ✈️🚁📡 (@scan_sky) August 14, 2023

Ongeplande landing

Het startgewicht van de A340 bedroeg 271 ton. Na take-off deden problemen met de landingskleppen zich voor. De twee achterste waren defect. Doordat de kleppen niet konden inschuiven, werd het kerosineverbruik verhoogd. ‘Vanwege een mechanisch probleem moeten we om veiligheidsredenen terugkeren naar Abu Dhabi. De opties voor het restant van de reis worden momenteel onderzocht’, lichtte een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken toe bij Tagesschau. Omdat het toestel een grote hoeveelheid brandstof bij zich had, cirkelde het voor de kust van Abu Dhabi tachtig minuten rond om die te lozen. Na die tachtig minuten bereikte de A340 een landingsgewicht van 190 ton waarmee het vliegtuig veilig een ongeplande landing kon maken. De piloot, die 35 jaar in het vak zit, zei dat hij nog nooit met dit technisch mankement te maken had gehad. Op de luchthaven van Abu Dhabi wachtte de brandweer de machine op. Het vliegtuig landde uiteindelijk veilig.

Meerdere keren pech

September vorig jaar kreeg Baerbock eveneens te maken met een technisch mankement aan haar vliegtuig. De A340 moest in Ierland aan de grond gehouden worden wegens sneeuw en ijzel. Daardoor miste ze de ontmoeting met James Cleverly, Britse minister van Buitenlandse Zaken. Tevens strandde Baerbock in mei in Qatar, omdat het vliegtuig schade had opgelopen aan de banden. Ook voormalig bondskanselier Angela Merkel en Olaf Scholz, oud-minister van financiën, ondervonden problemen met het regeringsvliegtuig. In november 2018 arriveerden zij later op de G20-top in Buenos Aires (Argentinië) nadat zich moeilijkheden met het radiosysteem voordeden.