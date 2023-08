Qatar Airways 777 vliegt geregeld zonder passagiers

Qatar Airways zoekt een opening in de wet om naar meer Australische steden te vliegen. Dat resulteert regelmatig in de zogeheten ‘spookvluchten’.

In een bilaterale overeenkomst staat dat de luchtvaartmaatschappij vanuit Doha wekelijks 28 vluchten naar vier grote luchthavens in Australië mag uitvoeren. Het betreft Brisbane, Melbourne, Perth en Sydney. Sinds 2022 is Qatar Airways echter begonnen met een dienst naar Adelaide, een vijfde stad, via Melbourne. In de theorie overschrijdt de maatschappij daarmee niet het maximaal aantal vluchten op de vier grote Australische steden. Het is echter wel zo dat Qatar Airways geen tickets mag verkopen aan reizigers uit Australië op de route Melbourne-Adelaide en vice versa.

Spookvluchten

De QR988, die uitgevoerd wordt met een Boeing 777-300, vertrekt 03:05 uur lokale tijd vanuit Doha op weg naar Melbourne. Daar landt het toestel iedere avond om 23:30 uur. Echter, de vervolgvlucht vangt pas zes uur later aan waardoor de internationale reizigers die op doorreis zijn een lange zit op het vliegveld te wachten staat. Op deze route, die in sommige gevallen aangemerkt wordt als een ‘spookvlucht’, vliegt soms geen enkele passagier mee, blijkt uit een analyse van The Guardian. In sommige gevallen is de bezettingsgraad minder dan tien procent. Eerder voerde Asiana Airlines met haar A380 eveneens vluchten uit zonder passagiers.

De route vanuit Adelaide naar Melbourne is echter ietwat populairder. De QR989 stijgt 11:40 uur op en landt daar anderhalf uur later. Aan boord van die Qatar Airways-vlucht stappen gemiddeld 20 tot 35 passagiers in. De vervolgvlucht sluit in tegenstelling heenreis een stuk beter aan. In plaats van dat reizigers zes uur in de terminal moeten wachten, vliegen zij een kleine twee uur later naar Doha.