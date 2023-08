Spanningen met Russische luchtmacht boven Europa

Dat Russische luchtmachttoestellen in en rond het Europese luchtruim vliegen is niets nieuws. Toch was gisteren een dag met enorm veel voorvallen. Zeker in het licht van de geopolitieke spanningen is de hoge frequentie van de incidenten interessant.

Op maandagochtend zijn twee Russische bommenwerpers die op weg waren naar Nederland, onderschept in het Deense luchtruim. De Koninklijke Luchtmacht was in staat van paraatheid vanwege de naderende onbekende vliegtuigen in het luchtruim van de Benelux. Daarom heeft Defensie om 7.19 uur een Quick Reaction Alert (QRA) afgekondigd, waarna twee F-16’s vanaf Volkel werden ingezet. De bommenwerpers keerden terug voordat ze het luchtruim van de Benelux bereikten.

VK en Noorwegen

Niet alleen de Deense en Nederlandse luchtmacht waren gisteren druk bezig met de Russen. Ook Britse Typhoon-straaljagers onderschepten gisteren twee maritieme patrouillebommenwerpers in het internationale luchtruim ten noorden van Schotland. ‘Piloten stuurden hun Typhoon-vliegtuigen de lucht in om vanmorgen twee Russische langeafstandsbommenwerpers te onderscheppen en volgden hen toen ze ten noorden van de Shetland-eilanden passeerden, klaar om elke mogelijke bedreiging voor het Britse grondgebied tegen te gaan’, meldde de Britse minister van Defensie James Heappey. Hij zei dat de Typhoons toezicht hielden op de Russische Tu-142 Bear-F en Tu-142 Bear-J maritieme patrouillevliegtuigen, die gebruikt worden voor verkenning en onderzeebootbestrijdingen. De Russische vliegtuigen verlieten uiteindelijk het luchtruim waar de Britten toezicht op houden.

Dat het luchtruim van een land wordt geschonden gebeurt vaker. Ook Rusland kaartte dit aan. Het Russische Ministerie van Defensie zei gisteren dan ook dat het land een MIG-29-straaljager heeft laten opstijgen nadat een Noors vliegtuig het Russische luchtruim naderde. Het Noorse vliegtuig drong het Russische luchtruim niet binnen, meldde het Russische Ministerie van Defensie op Telegram. Noorwegen ontkende de beschuldigingen.

Reactie

Voorts maakte het Russische Ministerie van Defensie bekend dat Russische strategische bommenwerpers “routinevluchten boven internationale wateren in het Noordpoolgebied” hebben uitgevoerd. Alle vluchten vonden plaats in strikte overeenstemming met de internationale luchtruimregels”, aldus het Ministerie. De langste vlucht duurde meer dan zeven uur, meldden de Russen.