Vreemde eend in de bijt op Emirates-vlucht

Aan boord van een Emirates-vlucht volgden meerdere passagiers de spannende strafschoppenserie van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen tussen Australië en Frankrijk (0-0, 7-6 na penalty’s).

Tijdens welke vlucht de wedstrijd is uitgezonden, is niet bekend. Op X, voorheen Twitter, werd gespeculeerd dat het mogelijk om de EK408 vanuit Dubai naar Melbourne ging. Die vertrok 02:20 uur ’s nachts vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en werd uitgevoerd met een Airbus A380. De wedstrijd ving 09:00 uur Australische tijd aan. Tijdens de vlucht werd de kwartfinalewedstrijd tussen de vrouwen van Australië en Frankrijk uitgezonden op de televisieschermen. Emirates voorziet haar Inflight Entertainment, beter bekend als de ICE, van live sportwedstrijden. That moment for women’s sport ❤️⚽️👑🦘 pic.twitter.com/vCgv9m4vxM— Jacqueline Felgate (@Jacquifelgate) August 12, 2023

Bescheiden feestje

Het was een zenuwslopende wedstrijd. Na de reguliere negentig minuten stond nog steeds 0-0 op het scorebord. Dat resulteerde automatisch in een verlenging. Ook daaruit volgde geen winnaar. Strafschoppen moesten een van de halvefinalisten uitwijzen. Op een video die aan boord van de Emirates-vlucht is gemaakt, is te zien hoe invalster Cortnee Vine de beslissende penalty scoort. Daarna vindt onder de passagiers een bescheiden feestje plaats met gejuich en geklap. De Oranjevrouwen deden eveneens mee aan het WK. Zij werden echter in de kwartfinale uitgeschakeld door Spanje (2-1).

Lord of the Rings

Toch was er één Emirates-reiziger die niets om de kwartfinale gaf. Tussen alle schermpjes is er één waarop Lord of the Rings uitgezonden wordt. Op de sociale media stuit dat op felle kritiek. ‘Kom op kerel! Ze hebben de ring vernietigd. Je kunt toch wel overstappen op strafschoppen’, schrijft één, terwijl de ander simpelweg benoemt: ‘Kiwi gevonden’.