EasyJet A320 landt met probleem op Schiphol

Een Airbus A320 van easyJet landde maandagavond met een hydraulisch probleem op Schiphol.

Het toestel, registratie OE-LSA, vertrok 19:55 uur vanuit Milan Malpensa op weg naar Amsterdam. Via het oosten van Nederland vloog de A320 het Nederlandse luchtruim binnen. De piloot meldde aan de luchtverkeersleiding (LVNL) dat de machine kampte met een mankement. ‘De piloot had aangegeven dat mogelijk hulpdiensten bij de baan moesten komen’, aldus een woordvoerder van LVNL bij NH Nieuws.



Een A320 is voorzien van drie aparte hydraulische systemen. Ieder systeem is verbonden met een specifiek hydraulisch-beweegbaar component. Een daarvan is het groene hydraulische systeem, gekoppeld aan het besturen van het voorwiel en het stuuromkeringssysteem van de linkermotor. EasyJet laat nog niets los over de oorzaak van het technische mankement en geeft aan dat verder onderzoek plaatsvindt. #Schiphol – Airbus A320 maakt voorzorgslanding – https://t.co/WUtqM2ebut – #voorzorgslanding #airbus #easyjet #vlnnieuws pic.twitter.com/zt6zh4Ns6G— 112Meerlanden.nl (@112meerlanden) August 15, 2023

Andere landingsbaan

Na hun melding konden de A320-vliegers de route richting Schiphol voortzetten en, in tegenstelling tot het andere vliegverkeer, niet landen op de Polderbaan maar op de Zwanenburgbaan. Volgens de luchtverkeersleiding is het een standaardprocedure dat een vliegtuig met een (technisch) probleem op een andere baan landt, zodat de hulpdiensten zonder belemmeringen hun werk kunnen doen en het andere vliegverkeer geen hinder ondervindt. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen is te zien hoe de A320 tot stilstand kwam op de Zwanenburgbaan in het bijzijn van hulpdiensten, waaronder de brandweer. Daarna reed het toestel door naar de H/M-gates, de pier waar de easyJet-vliegtuigen parkeren. De passagiers konden vervolgens gewoon uitstappen. De dag na het incident stond de A320 nog steeds aan de grond. Wanneer het toestel haar rentree in het luchtruim maakt, is nog niet bekend.