Honderden Russen gestrand door onderdelentekort

Meer dan vierhonderd Russen sloten hun vakantie in Turkije niet af zoals gehoopt. Door technische problemen verbleven ze twee dagen langer in het land dan gepland.

Maandag arriveerden 410 Russische vakantiegangers op de luchthaven van Antalya, in Turkije. Ze hadden een Red Wings-vlucht geboekt die ‘s middags richting Yekaterinburg zou vertrekken. Oorspronkelijk zouden de Russen zondag al terug naar huis vliegen, maar wegens een technisch probleem met de Boeing 777 die de vlucht zou uitvoeren, moesten ze wachten op een vervangende vlucht. Maandag arriveerde die vlucht, tevens uitgevoerd door een Boeing 777.

Eenmaal aan de gate in Antalya bleek ook het vervangende vliegtuig kapot te zijn. Naar verluidt was een koelsysteem van de 777 beschadigd. Als gevolg van het ontdekte probleem stond het vliegtuig ruim elf uur lang aan de grond. Door de hectische situatie vielen drie passagiers flauw en kreeg een andere reiziger een paniekaanval. Red Wings liet in een verklaring weten dat ze direct een ander vliegtuig inhuurden om de gestrande Russen op te halen. Inmiddels zijn zij allemaal aangekomen in Yekaterinburg. Volgens anonieme verklaringen aan een Russische nieuwszender krijgen steeds meer passagiers te maken met vluchtwijzigingen door technische problemen.

Onderdelentekort

Ondanks dat er niet verder wordt in gegaan op de oorzaak van de technische problemen heeft het vrijwel zeker te maken met het onderdelentekort in Rusland. De technische mankementen bij Russische luchtvaartmaatschappijen breiden zich langzamerhand steeds verder uit, terwijl de reserve componenten opraken. Zo deden Rossiya-piloten recent hun beklag over verouderde, incomplete navigatiedatabases en kunnen airlines niet vertrouwen op evacuatieglijbanen van de Tupolev Tu-204 en Tu-214.