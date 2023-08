Luftwaffe zet Airbus A340 per direct aan de kant

De Luftwaffe besloot deze week per direct haar twee Airbus A340-300’s uit dienst te nemen. De toestellen kampen constant met technische problemen.

De Luftwaffe heeft een slechte ervaring met de twee A340’s. De machines zijn om de haverklap kapot, waardoor belangrijke reizen van Duitse politici al meermaals in het water vielen. Het meest recente incident, dat deze week plaatsvond, was de druppel voor de Bundeswehr. Annalena Baerbock, Duitse minister van Buitenlandse Zaken, was op weg naar Australië en maakte een tussenstop in Abu Dhabi. De A340 waarmee ze vloog, registratie 16+01, keerde twee keer terug naar de luchthaven van Abu Dhabi, wegens problemen met de vleugelkleppen. De reis werd geannuleerd. Opmerkelijk is dat het vliegtuig begin dit jaar nog een grote onderhoudsbeurt kreeg.

‘We nemen de twee A340-toestellen zo snel mogelijk, dus in de komende weken, uit dienst’, aldus een bericht van de Duitse luchtmacht op X, voorheen Twitter. De 16+01 zou oorspronkelijk pas aan het einde van 2024 worden uitgefaseerd, waarna de machine nog zeventien maanden als reservetoestel moest dienen. Het andere exemplaar, de 16+02, stond gepland volgende maand de vloot te verlaten. Deze processen worden nu flink vervroegd. De Bundeswehr gaat vanaf nu haar drie A350’s, waarvan er twee operationeel zijn, inzetten voor verre vluchten.

De 16+01 op de luchthaven van Keulen, enkele dagen voor de reis naar Australië © Tim Volmer

De eerste Luftwaffe A350 © Tim Volmer

Meerdere keren pech

September vorig jaar kreeg Baerbock eveneens te maken met een technisch mankement aan haar vliegtuig. De A340 stond in Ierland aan de grond wegens sneeuw en ijzel. Daardoor miste ze de ontmoeting met James Cleverly, Britse minister van Buitenlandse Zaken. Tevens strandde Baerbock in mei in Qatar, omdat het vliegtuig schade had opgelopen aan de banden. Ook voormalig bondskanselier Angela Merkel en Olaf Scholz, oud-minister van financiën, ondervonden problemen met het regeringsvliegtuig. In november 2018 arriveerden zij later op de G20-top in Buenos Aires (Argentinië) omdat zich moeilijkheden met het radiosysteem voordeden.