Valse verklaring afgelegd door A330-passagier

Een Airbus A330 van Malaysia Airlines keerde afgelopen maandag terug naar Sydney na een bommelding aan boord.

Het vliegtuig, registratie 9M-MTK, steeg 13:40 uur lokale tijd op in de richting van Kuala Lumpur. Tijdens de vlucht beweerde een 45-jarige passagier, die naar verluidt woonachtig is in het Australische Canberra, dat hij explosieven in zijn rugzak had. In een video die op X verscheen, was te zien hoe de reiziger medepassagiers en het cabinepersoneel bedreigde. ‘In het belang van de veiligheid heeft de gezagvoerder van de vlucht besloten terug te keren naar Sydney’, aldus een woordvoerder van Malaysia Airlines in een verklaring aan CNA. A Malaysian Airways flight MH122 was landed in Sydney after a man named Mohammed threatened the flight with a bomb. He insisted that he was a slave of Allah & asked everyone to confirm their submission as a slave.



He was later arrested on landing and taken for the treatment. pic.twitter.com/E4xSgoJ6I2— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 14, 2023

Terug naar Sydney

Na iets meer dan een uur te hebben gevlogen keerde de A330 om naar Sydney. Hulpdiensten spoedden zich naar de luchthaven. Rond de klok van 15:45 uur lokale tijd maakte de machine daar veilig een ongeplande landing. Aan het einde van de landingsbaan kwam de A330 tot stilstand en werd vervolgens omringd door hulpdiensten. De passagier werd zonder verdere incidenten gearresteerd. Tot 19:00 uur zouden de andere reizigers in het vliegtuig hebben gezeten. Toen het toestel veilig bevonden werd, werden zij geëvacueerd. Als gevolg van het incident zouden 32 binnenlandse vluchten geannuleerd moeten worden, terwijl andere te maken kregen met een vertraging van meer dan negentig minuten.

Mogelijke gevangenisstraf

De 45-jarige passagier wordt nu beschuldigd van het niet naleven van de veiligheidsinstructies van het cabinepersoneel en het afleggen van een valse verklaring omdat hij uiteindelijk helemaal geen explosieven bij zich bleek te hebben. De man moet vandaag voor de rechter verschijnen. Het voorval kan leiden tot een maximale gevangenisstraf van tien jaar en een boete van meer dan 8.500 euro.