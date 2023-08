Zo ziet de Antonov 225 er nu uit | Foto’s

Ruim een jaar nadat de Antonov 225 door Rusland werd verwoest zijn er nieuwe foto’s gepubliceerd van de restanten van het toestel.

De laatste keer dat er foto’s werden geplaatst van de overblijvselen van de Antonov 225 is alweer even geleden. De Oekraïense luchtvaartsites Aerovokzal en Avianews plaatsten een update over de staat van het vliegtuig. Op de beelden is te zien dat de neussectie is verwijderd. Die was tenslotte ook voor het grootste deel verwoest. Verder is de machine ontdaan van beide vleugels en delen van de staart.

Volgens Avianews zijn Antonov-specialisten bezig met het voorzichtig demonteren van onderdelen die van pas kunnen komen bij de bouw van een nieuwe An-225, mocht Oekraïne definitief besluiten om daarmee te starten. Tot slot konden drie van de zes D-18T-motoren van het vrachttoestel worden gerepareerd. Twee daarvan dienen nu als reservemotoren voor Antonov An-124’s, die hetzelfde type gebruiken. New published pictures show the work that has been done on the Antonov An-225. pic.twitter.com/ucFbdRI0qi— Cinex AvNews (@cinexavnews) August 15, 2023

Discussie

Veel liefhebbers van de An-225 ‘Mriya’ zien graag dat het tweede, onafgebouwde exemplaar, toch ooit het luchtruim kiest. Ook Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak na de verwoesting al snel over het afbouwen van het tweede toestel. Alexander Krivokon, voormalig Antonov-CEO, is daarentegen kritisch over de plannen. Hij vraagt zich af of het project ooit zal lonen en vindt dat het geld beter in het repareren van beschadigde An-124’s kan worden gestoken.