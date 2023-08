Nieuwe CDA-leider ziet niets in nog hogere vliegtaks

Zelf vliegt hij al sinds 2006 niet meer, maar de kersverse CDA-leider Henri Bontenbal ziet niets in het verder ophogen van de vliegtaks. Dat zei hij in een uitzending van NPO Radio 1-programma Sven op 1.

‘Het bedrijfsleven moet je normeren en moet zelf ook investeren. Maar we mogen ook iets van burgers vragen op dit terrein. Positief geformuleerd: ik zie dat heel veel Nederlanders dat allang doen. (…) Dus ik wil ook op het gebied van klimaat niet een soort zuur verhaal, dit is ook een kans voor Nederland. Heel veel mensen en bedrijven zijn er allang mee bezig. En ja, we hebben ook vervuiling een extra prijs gegeven. Dit kabinet heeft dit jaar de vliegbelasting verhoogd naar ongeveer drie tientjes.’

Maar op de vraag of de vliegtaks nog verder omhoog zou moeten zodat de burger ‘iets minder vaak met de krokettenvlucht van Transavia naar Malaga’ zou kunnen, reageert Bontenbal niet erg instemmend. ‘Je moet niet elke drie maanden het beleid veranderen. De vliegbelasting is dit jaar in januari fors hoger geworden. Het moet wel draagbaar zijn. Ik vind zelf dat we er echt mee moeten uitkijken die belastingen steeds maar omhoog te gooien.’

Mochten de kaarten in aanloop naar de verkiezingen op 22 november toch heel anders worden geschud dan nu in de peilingen het geval lijkt te zijn, en het CDA zou de grootste partij worden, dan zou Bontenbal als premier overigens wel weer het vliegtuig pakken. ‘Op het moment dat het mij gevraagd wordt en het is echt nodig, dan pak ik gewoon het vliegtuig. Ik ben daar ook gewoon realistisch en praktisch in: mensen hebben dat gewoon soms, ook nu nog, nodig, en we werken ook aan innovaties om straks in de toekomst wat duurzamer te kunnen vliegen. Niet alles kan in één keer, maar we maken wel die omslag met elkaar.’

Profiel

Henri Bontenbal is een 40-jarige Rotterdammer die in Leiden natuurkunde studeerde. In 2021 werd hij lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij al zo nu en dan vervangend Kamerlid voor zieke collega’s. Recentelijk werd hij gekozen als nieuwe leider van het CDA nadat prominente figuren zoals Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Hubert Bruls hadden aangegeven niet beschikbaar te zijn. Zijn voornaamste passie is het klimaat, en hij heeft zich al lange tijd actief ingezet voor duurzaamheid. In de Kamer spreekt hij zich actief uit voor kernenergie in Nederland.