Dit jaar nog geen F-16 in Oekraïense dienst

Oekraïne zal niet in staat zijn om de door de VS gebouwde F-16 gevechtsvliegtuigen gedurende het komende najaar in te zetten, aldus luchtmachtwoordvoerder Yuriy Ihnat op de Oekraïense televisie woensdagavond laat.

‘Het is al duidelijk dat we Oekraïne niet kunnen verdedigen met F-16-gevechtsvliegtuigen gedurende deze herfst en winter,’ zei Ihnat in een tv-toespraak. De Oekraïners hadden daar aanvankelijk wel op gehoopt. Het land heeft herhaaldelijk zijn westerse bondgenoten opgeroepen om het te voorzien van F-16’s. De levering van de toestellen wordt door de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy omschreven als ‘wings for freedom’.

De Amerikaanse president Joe Biden keurde trainingsprogramma’s goed voor Oekraïense piloten op F-16’s in mei, maar tot nu toe kwam er geen timing voor de levering van oorlogsvliegtuigen. ‘We hadden hoge verwachtingen van dit vliegtuig, dat het deel zou worden van luchtverdediging en ons in staat zou stellen te beschermen tegen de raketten en drones-terrorisme van Rusland’, zei Ihnat.

Rol Nederland

In Europa zou de training van Oekraïense piloten in de F-16 georganiseerd worden door een internationale coalitie onder leiding van Nederland en NAVO-bondgenoot Denemarken. Ook zal door deze landen de opleiding van het ondersteunend personeel en het onderhoud aan vliegtuigen georganiseerd worden. Eerder zei Nederland dat het van plan was ‘zo snel mogelijk’ Oekraïense piloten op te leiden. In juni werd dat verder gedefinieerd: ‘Deze zomer is onze ambitie. En we zullen zien of dat realistisch is’, aldus minister van Defensie Kajsa Ollongren over de start van het trainingsprogramma. De inmiddels demissionaire D66-minister meldde dat het het doel is het trainingsprogramma binnen zes maanden volledig operationeel te hebben. Dit zal waarschijnlijk in Deense vliegsimulatoren gebeuren. Of nog wordt vastgehouden aan dit streven is nog onbekend.