Embraer E2-problemen bij KLM opgelost

Volgens KLM zijn de problemen met de Embraer E2-vloot opgelost, meldt De Telegraaf. Sinds de introductie van de Embraer E2 stonden de vliegtuigen regelmatig aan de grond.

Volgens een woordvoerder van KLM ging het over ‘kinderziektes, die ervoor zorgden dat de toestellen langer niet konden vliegen door inspecties en onderhoud’. Door de complicaties huurde de airline vliegtuigen in van andere maatschappijen, waaronder German Airways, om haar lijndiensten te onderhouden.

Behalve van kinderziektes was er ook vaak sprake van motorproblemen. Daardoor hing er soms een ‘stinksokken’-geur in de cabine. Fabrikant Embraer laat weten dat zij samen met KLM en Pratt & Whitney tot een oplossing is gekomen voor het probleem.



De Embraer 195 E2 gebruikt dezelfde motoren als de Airbus A220 en de A320neo-familie. Gebruikers van deze vliegtuigen ondervonden veelvuldig moeilijkheden met motoren van de Pratt & Whitney 1000G-serie.

AirBaltic

De Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic gaf eerder ook al aan dat het aantal onverwachte verstoringen in de Pratt & Whitney-motoren afneemt. In tegenstelling tot KLM verwacht Martin Gauss, CEO van de airline, dat alle vliegtuigen pas eind 2024 weer operationeel kunnen zijn omdat ze dan over voldoende motoren beschikken.