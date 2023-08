Luchtmachtpiloot weggepromoveerd om relatie met ondergeschikte

Een piloot van Vliegbasis Eindhoven is overgeplaatst naar een hogere functie binnen de Koninklijke Luchtmacht nadat zijn langdurige, ongeoorloofde seksuele relatie met een stewardess aan het licht was gekomen. Tijdens een rechtszaak die hij hierop aanspande werd Defensie in het gelijk gesteld.

Een piloot van de Koninklijke Luchtmacht is in de problemen gekomen nadat hij aanvankelijk tegen de commandant van de vliegbasis had gelogen over de aard van zijn relatie met zijn collega toen hij betrokken was bij haar promotie. Hij werd om deze reden weggepromoveerd naar een kantoorfunctie. Ondanks zijn pogingen om weer in de cockpit terecht te komen, slaagde hij daarin niet. Hierop besloot hij een rechtszaak aan te spannen, maar de rechtbank in Den Haag oordeelde dat de overplaatsing naar een hogere kantoorfunctie geen te zware straf was, zoals onlangs bekendgemaakt.

Ongelijkwaardige relatie

Zowel op de grond als in de lucht werkten de piloot en de vrouw samen binnen een hiërarchische structuur. In Eindhoven fungeerde de piloot onder andere als gezagvoerder van de zakenjet Gulfstream IV, waarmee hoogwaardigheidsbekleders naar verschillende uithoeken van de wereld werden vervoerd. Tussen 2017 en 2021 voerden ze talloze missies uit met de Gulfstream, waarbij hij als piloot optrad en zij als stewardess. Dit gebeurde ook ‘een aantal keren’ met de Airbus A330. De relatie, die zes jaar duurde, kwam aan het licht in juli 2021 toen de vlieger er een einde aan maakte en de vrouw naar de leiding stapte. Hij werd onmiddellijk geschorst en na onderzoek werd besloten hem weg te promoveren naar een kantoorfunctie. Hij werd overgeplaatst naar het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda, waar hij het hoofd werd van de afdeling Luchttransport en Tankeroperaties, een van de ‘belangrijkste functies binnen de Koninklijke Luchtmacht’, aldus de rechterlijke uitspraak. Deze gedwongen functieverandering ziet de rechter dan ook niet als onrechtvaardig.

Integriteit en promotie

De piloot speelde vijf jaar geleden een belangrijke rol bij het opzetten van een internationale eenheid voor tank- en transportvliegtuigen, waarbij vliegbasis Eindhoven als een thuisbasis fungeert. In deze hoedanigheid was hij voorzitter van de sollicitatiecommissie en zorgde hij ervoor dat zijn partner werd bevorderd. Hij heeft echter niet eerlijk gecommuniceerd met de commandant van deze eenheid over hun intieme relatie. Volgens de werkgever heeft de vlieger de integriteitsregels en gedragscode overtreden met zijn romantische relatie met een ondergeschikte.