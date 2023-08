Vliegtuigen te water op luchthaven Frankfurt

Het noodweer dat op woensdag delen van Duitsland trof, heeft gevolgen gehad voor het luchtverkeer rondom Frankfurt. Talloze vluchten vanaf de luchthaven aldaar moesten geannuleerd worden. Diverse toestellen, waaronder een Boeing 747 van Lufthansa, kwamen in de problemen door het water.

Door hevige regenval in delen van Duitsland raakten de startbanen en de platforms waar vliegtuigen geparkeerd, geladen en gelost worden, ondergelopen. Dit leidde ertoe dat vliegtuigen niet konden landen en opstijgen. Een woordvoerder van Frankfurt Airport vertelde aan het Duitse persbureau DPA dat veel vluchten moesten worden geannuleerd of omgeleid. Op de drukste luchthaven van Duitsland lag de grondafhandeling meer dan twee uur stil, waardoor 34 vliegtuigen woensdagavond niet op tijd konden vertrekken. Frankfurt kent eigenlijk een nachtvluchtverbod vanaf 23:00. In uitzonderlijke gevallen, zoals deze stormachtige woensdag, kunnen vluchtvergunningen echter worden verlengd tot 24:00. Door de late hervatting van de afhandeling hebben 34 vliegtuigen niet op tijd kunnen opstijgen, zei een woordvoerder. View this post on Instagram A post shared by Captain Berg (@piloteyes777)

Noodweer Duitsland

De Duitse weerdienst had voor woensdag een onweerswaarschuwing afgegeven voor het hele westelijke deel van de staat Hessen, waar Frankfurt zich bevindt. Ook elders in Duitsland heeft men te kampen met noodweer. Zo waren er ook meldingen van overstromingen in de deelstaten Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Thüringen.