Zakenjet landt bijna bovenop Boeing 737

De National Transportation Safety Board (NTSB) is een onderzoek gestart naar een bijna-botsing tussen een Boeing 737 en een Cessna Citation-zakenjet op San Diego International Airport.

Vrijdag 11 augustus gaf een luchtverkeersleider van de luchthaven van San Diego de flightcrew van een Cessna Citation 560XLS toestemming te landen op de enige baan van het vliegveld. Kort daarvoor kregen de piloten van een Southwest Boeing 737 de opdracht de baan op te draaien en daar te wachten op verdere instructies. De zakenjet maakte net op tijd een doorstart, waardoor die de Boeing op een haar na mistte. Op het laagste punt zat er zelfs minder dan dertig meter tussen de twee vliegtuigen.

De goede afloop is te danken aan het ‘surface surveillance system‘ van de luchthaven. Het systeem waarschuwde de luchtverkeersleiding dat er mogelijk een botsing ging plaatsvinden, waarop zij direct kon ingrijpen. Southwest Airlines liet in een verklaring weten dat ‘ons vliegtuig zonder problemen vertrok en de vlucht normaal verliep, met een veilige landing in San Jose zoals gepland’. De zakenjet landde enkele minuten na de doorstart in San Diego.

Reeks incidenten

Het incident in San Diego is het zoveelste voorval in een reeks van bijna-botsingen in de Verenigde Staten. Begin dit jaar vonden er in twee maanden tijd vier incidenten plaats waarbij sprake was van een ‘runway incursion’. In januari vonden er twee soortgelijke incidenten plaats op de luchthavens van Honolulu en New York JFK. Begin februari landde een Boeing 767F van FedEx bijna op een Boeing 737 van Southwest toen beide toestellen een klaring kregen om van dezelfde start- en landingsbaan gebruik te maken. In maart steeg een Learjet zonder toestemming op, waarbij die het pad van een landende jetBlue-Embraer kruiste.