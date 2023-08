An-124 helpt 777 een handje

Een Antonov An-124 vloog vorig weekend naar Charlotte (Verenigde Staten) om een motor en onderdelen aan een gestrande Boeing 777-200 te leveren.

Op Flightradar24 was niet te achterhalen om welke registratie het ging. De machine vertrok vorig weekend vanuit New York John F. Kennedy. Voordat de An-124 op pad ging, moest toestemming gevraagd worden. Het Amerikaanse Ministerie van Transport gaf goedkeuring om de binnenlandse vlucht in opdracht van American Airlines uit te voeren. In het document, dat gepubliceerd is op de website van de Amerikaanse overheid, valt te lezen dat het vijf dagen had geduurd als de onderdelen en de Trent 800-motor per vrachtwagen naar Charlotte gebracht werden. Door binnen enkele uren de vlucht uit te voeren, vermeed American Airlines een verlies van 125.000 dollar. Dit zou veroorzaakt worden doordat duizenden reizigers gedupeerd zouden worden als gevolg van annuleringen. The An124 positioned into JFK on Saturday and then operated the segment to CLT later that night.#AvGeek pic.twitter.com/PPgGhCD1LJ— Seth Miller (@WandrMe) August 14, 2023

Zware motor

De motor was bestemd voor een 777. Wat de oorzaak van het technisch mankement is, is niet bekend. De motor woog 11 ton en is circa zes meter lang. In de brief van de Amerikaanse overheid valt te lezen dat vrijwel geen enkel vrachtvliegtuig zo’n onderdeel kan vervoeren. De An-124 kan dat echter wel. Het toestel heeft een laadvermogen van 150.000 kg waarmee 3.700 kilometer gevlogen kan worden. Het is niet de eerste keer dat een An-124 ingezet wordt om vracht te vervoeren. Vorig jaar april vloog eenzelfde toestel vanuit Leipzig Halle Airport naar JFK voor een hulpmissie. Wat aan boord van de machine zat, is niet bekend. Wél droeg de VS hiermee mogelijk bij aan het Oekraïense verzet tegen de Russische invasie.