Groen licht Nederland voor levering F-16’s aan Oekraïne

Nederland mag F-16’s naar Oekraïne sturen. Dat maakte Antony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken, per brief bekend.

In mei dit jaar werd al toegezegd dat Nederland samen met Denemarken F-16-trainingen aan Oekraïense vliegers zal verzorgen. Andere bondgenoten leveren hieraan een bijdrage, waaronder Noorwegen, Portugal, België en de Verenigde Staten. De training start volgens Reuters vanaf deze maand en neemt vier maanden in beslag. Tijdens de trainingen wordt onder meer ingezet op de taalvaardigheid- en basisopleidingen. Eerder werd nog geen beslissing genomen over het sturen van F16’s. Rusland liet toentertijd weten de mogelijke levering te zien als een ‘nucleaire bedreiging’. We welcome Washington's decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. 🇺🇸🇳🇱🇺🇦 1/2— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023

Steun aan Oekraïne

In zijn brief gaf Blinken aan dat F-16-straaljagers vanuit Nederland en Denemarken naar Oekraïne gestuurd mogen worden als de vliegers hun training hebben afgerond. ‘Ik schrijf om de volledige steun van de Verenigde Staten kenbaar te maken ter zake zowel de overdracht van F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne als de training van Oekraïense piloten door gekwalificeerde F-16 instructeurs’, aldus Blinken in de brief waarvan Reuters een kopie heeft mogen inzien.

Pas in 2024

Volgende zomer kan hoogstwaarschijnlijk pas het eerste toestel door het land gebruikt worden. Een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht benadrukte eerder op de televisie dat Oekraïne de F16’s in de herfst en winter nog niet kan inzetten. ‘We hadden goede hoop dat dit vliegtuig onderdeel zou worden van de luchtverdediging om ons te beschermen tegen het Russische raketten- en droneterrorisme’, zei een woordvoerder. Nederland beschikt momenteel over 24 operationele F-16s die anno 2024 uitgefaseerd worden. Twaalf zijn reeds verkocht.