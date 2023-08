JetZero en USAF zetten in op Blended Wing Body

De Amerikaanse onderneming JetZero heeft een aanbesteding binnengehaald van de Amerikaanse luchtmacht ter waarde van 235 miljoen dollar. In ruil voor dit bedrag zal JetZero de komende vier jaar werken aan de ontwikkeling van een vliegend prototype toestel met een Blended Wing Body (BWB) dat naar verwachting in 2027 de lucht in gaat.

JetZero, de pionier op het gebied van de Blended Wing Body, gaat een samenwerking aan met de United States Air Force. De BWB, ook wel Hybrid Winged Body, is een vastvleugelig vliegtuig zonder duidelijke scheidingslijn tussen de vleugels en de romp van het toestel. Het vliegtuig heeft afzonderlijke vleugel- en rompstructuren die naadloos in elkaar overlopen. Hierin verschilt het vliegtuigtype van een met een zogenaamde vliegende vleugel zoals de B-2, die geen duidelijke romp heeft.

Samenwerking

Het toestel dat door JetZero gaat ontwerpen voor de USAF zal voortborduren op eerdere projecten met BWB-vliegtuigen. Bestaande motoren en systemen zullen volgens Jet Zero worden geïntegreerd. Onder andere Northrop Grumman en Scaled Composites, die ruime expertise hebben in geavanceerde vliegtuigontwerpen en de fabricage en integratie van missiesystemen, werken mee aan het toestel. Pratt & Whitney levert GTF-motoren die het prototype moeten aandrijven. Deze motoren zullen door het Amerikaanse bedrijf Gatorworks worden aangepast en geïntegreerd in het platform.