Piloot overleden tijdens vlucht 787

De 56-jarige LATAM-gezagvoerder Iván Andaur overleed op een 787-vlucht vanuit Miami naar het Chileense Santiago.

Het vliegtuig, registratie CC-BGI, vertrok dinsdagavond 22:10 uur lokale tijd vanuit Santiago. Veertig minuten na take-off voelde Andaur zich niet lekker. Hij verliet de cockpit om naar het toilet te gaan. Na zijn aankomst aldaar bleek hij onwel te zijn geworden. Een van de twee copiloten vroeg volgens de procedures of er dokters aan boord zaten. Een stewardess banaderde de passagiers met de vraag of zij toevallig apparatuur bij zich hadden die gebruikt kan worden voor iemand met insulineproblemen.

Een LATAM 787 maakte een ongeplande landing in Panama, omdat de gezagvoerder een hartstilstand kreeg © Flightradar24.com

Niet genoeg medische middelen

Twee verpleegkundigen en twee artsen dienden zich aan. Toen de 787-gezagvoerder symptomen van een hartstilstand vertoonde, begonnen de passagiers met het assisteren van het cabinepersoneel tijdens de reanimatie. Een van de verpleegkundigen gaf aan dat, hoewel de cabin crew hun uiterste best deed de man te reanimeren, niet ‘voldoende noodzakelijk apparatuur’ aan boord aanwezig was. Daardoor wierp de reanimatie mogelijk niet haar vruchten af. ‘LATAM moet het protocol verbeteren in geval van medische noodgevallen zodat levens gered kunnen worden met de middelen die nodig zijn’, aldus een van de verpleegkundigen, die op de sociale media Isadora heet, bij Daily News. Op welke apparatuur ze doelde, is niet bekend. Het is niet de eerste keer dat een bij een reanimatie betrokken arts klaagt over de medische apparatuur aan boord van een 787. Een Air India-passagier hield eind mei dit jaar een medereiziger vijf uur in leven, met naar eigen zeggen, ‘beperkte middelen’.

787 wijkt uit

De 787 van LATAM bevond zich op het moment van het medische noodgeval boven de Caribische Zee. De twee copiloten namen de stuurknuppel van de gezagvoerder over. Zij maakten een ongeplande landing op de luchthaven van Panama City. Hulpdiensten wachtten de Dreamliner op. Daar werd verklaard dat de gezagvoerder overleden was. Een dag later voltooide de 787 uiteindelijk de vlucht naar Santiago.